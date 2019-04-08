Инвестиции в модернизацию алтайских ТЭЦ СГК в 2019 году составят 445 млн рублей

Инвестиционная программа на ТЭЦ Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании в 2019 году превысит 455 млн рублей. Эти средства предназначены для модернизации производственных мощностей предприятий.

Апгрейд оборудования пройдет на всех четырех генерирующих предприятиях СГК в регионе: Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Бийской ТЭЦ и Южной тепловой станции.

На Барнаульской ТЭЦ-3

Планируется заменить участок главного паропровода и смонтировать обдувочные аппараты на котле №3. Последние нужны для того, чтобы очищать внутренние поверхности котла от отложений. Тем самым предотвращается вероятность зашлаковки оборудования и его поломки (для жителей это значит остаться в морозы без тепла и горячей воды).

На Бийской ТЭЦ

Уже в апреле на станции начнутся работы в рамках инвестиционной программы: специалисты приступят к замене электрофильтра на котлоагрегате №14. В результате улучшатся экологические показатели работы станции. Очистка уходящих газов на этом оборудовании приближается к 100%.

Южная тепловая станция

В Рубцовске в этом году будут заменены на более современные дымососы и смонтированы обдувочные аппараты на котлоагрегате №2.

«В предыдущие годы мы провели большой объем работ на перспективу: продлили парковый ресурс турбогенератора и реализовали проект по переводу с городской водопроводной воды на речную на ТЭЦ-3, в рамках программы ДПМ построили два новых энергоблока на ТЭЦ-2. Эти проекты работают на перспективу. На этот год мы запланировали работы, которые дадут эффект в ближайшие год-два, в первую очередь повысив надежность и безопасность эксплуатации станций»

Игорь Лузанов, директор Алтайского филиала СГК

Помимо инвестиционной программы, компания реализует плановую ремонтную программу, которая предполагает замену и ремонт изношенных частей оборудования.

На эти цели в Барнауле, Бийске и Рубцовске в этом году будет направлено 1,41 млрд рублей. Таким образом, суммарный объем вложений в станции СГК на Алтае в 2019 году составит 1,85 млрд рублей.