ЛОЭСК и Ленэнерго обсудили актуальные вопросы электроэнергетики

Жанна Айгильдина

18 апреля в Санкт-Петербурге состоялась конференция «Актуальные вопросы современной энергетики», организованная издательским домом «КоммерсантЪ».

Обсудить самые острые и проблемные вопросы, связанные с электроэнергетикой, собрались энергетики, представители газовой отрасли, крупнейшие девелоперы и застройщики Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представители научного сообщества. Титульными партнерами конференции и основными докладчиками выступили две крупнейшие электросетевые компании региона – АО «ЛОЭСК» и ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети»). В конференции участвовали представители топ-менеджмента АО «ЛОЭСК» - юристы, эксперты по оперативному и технологическому управлению, капитальному строительству, технологическому присоединению и передаче электроэнергии.

На протяжении двух с половиной часов эксперты электроэнергетической отрасли обсуждали насущные вопросы отрасли. В первую очередь, на повестке дня было введение платы за резерв сетевой мощности, какие перспективы есть у этого законопроекта и как он может повлиять на развитие регионов. Актуальность темы подтвердила оживленная дискуссия в формате «вопрос-ответ», которая состоялась после выступления докладчика. Представители АО «ЛОЭСК», в том числе заместитель генерального директора по технологическому присоединению и перспективному развитию Дмитрий Куклин и заместитель генерального директора по капитальному строительству Алия Фистюлева, отметили необходимость проработать нюансы отказа от избыточной мощности у бюджетных организаций.

Отдельной темой были озвучены планы электросетевых компаний на цифровую трансформацию по взаимодействию с клиентами – заявителями и потребителями.

Докладчиком от компании ЛОЭСК выступила заместитель генерального директора по экономике и финансам Жанна Айгильдина. Ее выступление было посвящено вопросам взаимодействия сетевых организаций и собственников электросетевого имущества, в том числе девелоперов и предприятий.

Среди тем, поднятых на конференции Жанной Айгильдиной, были особенности осуществления процесса ввода режима ограничения потребления электроэнергии в отношении юридических лиц, а также обязательность оформления акта аварийной и технологической брони потребителями.

В своем докладе Жанна Айгильдина озвучила озабоченность недавно принятым Федеральным законом № 522, вступающем в силу летом 2020 года и обязующем сетевые и сбытовые компании обеспечить коммерческий учет электроэнергии как на оптовом, так и на розничном рынке.

- Реализация данного закона – установка интеллектуальных приборов учета и их эксплуатация - это огромная финансовая нагрузка внутри сетевых компаний, - отметила Жанна Айгильдина. – По примерным расчетам это около 2,7 млрд рублей в 16-летней перспективе в ЛОЭСК. В законодательстве еще много «пробелов» по этому вопросу, с которыми мы неизбежно столкнемся.

ЛОЭСК призвала собравшихся объединиться и транслировать свои замечания и вопросы законодателям – по мнению областных энергетиков, это единственный способ донести до представителей власти те риски, которые при внедрении закона могут спровоцировать в будущем конфликтные ситуации.

Еще одной темой для обсуждения стала давно известная энергетикам проблема «бесхозяйных» сетей низкого класса напряжения 0,4 кВ, остающихся после завершения строительства многоквартирных домов, от эксплуатации которых часто отказываются управляющие компании. У сетевых организаций сегодня нет экономического интереса брать эти «бесхозяйные» сети на баланс, но и «бросить» их тоже нельзя.

- При разработке Федеральной антимонопольной службой эталонов подконтрольных затрат для электросетевых компаний сейчас происходит перераспределение плановых расходов в сторону сетей высокого уровня напряжения, хотя очевидно, что чем ниже уровень напряжения, тем дороже эксплуатация, - объяснила Жанна Айгильдина. – Решить проблему создаваемых сетей 0,4 кВ в рамках строительства многоквартирных домов возможно только объединенными усилиями всех заинтересованных сторон, вероятно, с инициативой законодательных изменений.

В конце доклада Жанна Айгильдина затронула тему перспективы изменения ценообразования в технологическом присоединении, поделившись впечатлениями от заседания Комитета по энергетике в Государственной Думе, состоявшегося 16 апреля этого года.

- Введенные несколько лет назад льготы, полностью освободившие потребителя от оплаты строительства и реконструкции сетей (до 150 кВт), дали свои плоды в виде целого ряда проблем, которые с каждым годом нарастают, как снежный ком, - отметила Жанна Айгильдина. – По сути это не льгота в прямом смысле слова: это еще один вид перекрестного субсидирования, когда за одного потребителя платят все остальные, а сетевые компании строят объекты, которые потом оказываются незагруженными даже наполовину. Судя по тем достаточно радикальным предложениям, которые были озвучены в Госдуме, федеральные органы исполнительной власти озабочены полученными результатами и не исключают серьезные изменения льготной политики.

После каждого доклада участники конференции задавали уточняющие вопросы, а после завершения официальной части продолжили обсуждения непосредственно друг с другом.