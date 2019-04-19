Набсовет ФРП одобрил займы объемом 4,1 млрд рублей на реализацию 9 производственных проектов

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил предоставление займов на реализацию 9 промышленных проектов.

Общая сумма займов ФРП на 9 проектов превысит 4,1 млрд рублей, а общая стоимость их реализации составит около 6,7 млрд рублей,

- сообщил Министр промышленности и торговли Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета ФРП Денис Мантуров.

Сразу четырем проектам одобрены займы по программе «Конверсия».

«Научно-исследовательский инженерный институт» в целях диверсификации производства начнет выпуск в подмосковном Балашихе одноразовых вакуумных пробирок для забора венозной крови на анализы. В настоящее время, по данным компании, более 50% российского рынка вакуумных пробирок занимают производители из США и Европы, почти 40% приходится на Китай, а доля отечественных производителей составляет менее 10%. Стоимость проекта составит 436,1 млн рублей, из которых 345,1 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

«Белорецкий металлургический комбинат» модернизирует сталепроволочно-канатное производство в Республике Башкортостан. Проект предусматривает масштабное техническое перевооружение цехов с установкой нового оборудования. Модернизация позволит выпускать проволоку с высокими качественными характеристиками, которая сегодня импортируется в Россию. Пружины, канаты и другие изделия, изготовленные из такой проволоки, будут иметь более долгий срок эксплуатации.

Стоимость проекта 1,5 млрд рублей, из которых 750 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Санкт-Петербургский завод «Универсалмаш» намерен с помощью займа ФРП увеличить в 2,5 раза – до 620 единиц в год – производство гражданской строительно-дорожной техники под брендом «Кировец». В рамках проекта планируется наладить выпуск модернизированных моделей спецтехники: фронтальных погрузчиков, в том числе универсальных дорожных машин, колесных бульдозеров, тракторных тягачей и спецмашин на их базе. Также компания начнет производить новые виды дорожной техники – погрузчики средней грузоподьемности, грейдеры и самосвалы. При производстве строительно-дорожной техники доля российских комплектующих составит 90%. Стоимость проекта 1,153 млрд рублей, из которых 744 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Предприятие «Авиационные редуктора и трансмиссии - Пермские моторы» с привлечением займа ФРП разработает и запустит производство главных редукторов вертолета гражданского назначения Ка-226Т, увеличив гражданскую составляющую завода. Редуктор предназначен для привода соосных винтов вертолёта. Разрабатываемый предприятием модернизированный редуктор будет обладать преимуществами перед используемой сегодня моделью: увеличенный в два раза межремонтный ресурс, повышенная коррозионная стойкость и возможность эксплуатации во влажном климате, сниженный на 10-12% вес. Ка-226Т – это легкий многоцелевой вертолет, который отличается точностью зависания в воздухе, маневренностью и управляемостью. Стоимость проекта 787,9 млн рублей, из которых 393,9 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Ещё трём компаниям одобрены займы по программе «Комплектующие изделия».

С помощью займа ФРП совместное предприятие ГК Ростех (в лице Холдинга «Швабе») и компании «Интерфармгласс» - «Интерфармгласс-М» создаст в городе Лыткарино Московской области импортозамещающее производство стерильных стеклянных шприцев для упаковки инъекционных препаратов. В настоящее время, по данным компании, потребности российского рынка в качественном медицинском стекле для первичной фармацевтической упаковки на 80% закрываются за счет импорта. При этом стоимость качественной европейской продукции весьма высока из-за курсовой разницы. Стерильные шприцы предварительного наполнения позволят отечественным фармацевтическим компаниям значительно снизить инвестиции при выпуске новых лекарств, поскольку уйдет необходимость операций по мойке, силиконизации и стерилизации. Стоимость проекта 907 млн рублей, из которых 500 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Предприятие «Салаватстекло» с помощью займа ФРП запустит в городе Салават Республики Башкортостан линию по производству зеркал для мебели. На заемное финансирование предприятие закупит современное оборудование, которое позволит выпускать зеркала с высокой коррозионной стойкостью кромки. Стоимость проекта – 523,7 млн рублей, из которых 419 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

С помощью займа ФРП компания «КамЭнергоМаш» (ГК КЭР-Холдинг) начнет выпуск комплектующих для газотурбинных установок в городе Нижнекамск Республики Татарстан.

В частности, предприятие будет выпускать лопатки турбин, диски турбин и компрессоров, редукторы, корпусные элементы. Они являются запасными частями к газовым турбинам российского и зарубежного производства. По данным компании, зарубежные производители занимают сегодня 53% российского рынка. Стоимость проекта – 529 млн рублей, из которых 398,9 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

С помощью займа ФРП по программе «Лизинговые проекты» «Уральский дизель-моторный завод» приобретет в лизинг металлообрабатывающее оборудование для выпуска нового модельного ряда высокооборотных дизельных двигателей. Предприятие планирует взять в лизинг 9 металлообрабатывающих центров. В настоящее время доля иностранных участников на российском рынке промышленных дизелей составляет порядка 50%. Общая стоимость проекта – 314,6 млн рублей, из которых 84,9 млн рублей в виде займа могут быть предоставлены ФРП на оплату части аванса по договору лизинга, а 9,4 млн рублей авансирует само предприятие, остальное (220,2 млн рублей) — финансовый партнер заемщика —АО «ВЭБ-лизинг».

Как ранее сообщала пресс-служба Министерства промышленности и торговли РФ, Набсовет ФРП одобрил первый заем по программе «Цифровизация промышленности». Средства в объеме 500 млн рублей получит уфимское предприятие ОДК-УМПО (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех). Компания планирует создать единое информационное пространство для поддержки и планирования производства узлов новейшего гражданского авиационного двигателя ПД-14.

Одним из цифровых решений проекта станет внедрение системы планирования и учета производственных операций с применением машиночитаемой кодировки сопроводительных документов, деталей и сборочных единиц ПД-14 вместе с переходом на ERP-систему (система управления ресурсами предприятия) нового поколения. Это позволит получать актуальную и оперативную информацию о ходе выполнения производственной программы, оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность управления качеством продукции.





Справочно:

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.

Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

ФРП предоставляет займы под 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн. рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.