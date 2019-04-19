"Росэлектроника" показала решения для цифровизации электроэнергетики в рамках "Партнерских дней" "Россетей"

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил программный комплекс КОТМИ-Росэл для построения автоматизированных систем управления энергообъектами и интеллектуальные приборы учета электроэнергии в рамках выставочной экспозиции «Партнерских дней» компании «Россети». Представленная продукция холдинга уже успешно эксплуатируется на энергетических объектах в России.

Интеллектуальные приборы учета электроэнергии с функциями измерения, обработки, хранения, передачи данных «Росэлектроники» применяются на энергообъектах Тверской, Брянской, Воронежской, Смоленской, Курской областей, Краснодарского края и Республики Дагестан. «Росэлектроника» также внедряет автоматизированную систему оперативно-диспетчерского, технологического и ситуационного управления на основе КОТМИ-Росэл на энергообъектах Красноярского края, Кемеровской области и Забайкальского края. Решение позволяет в автоматическом режиме собирать информацию с контролируемых энергетических объектов, отслеживать состояние оборудования в реальном времени, транслировать данные на видеостены с отображением телеметрической информации состояния электрических сети в диспетчерских пунктах и центре управления сетями и мгновенно реагировать на нештатные ситуации.

В ходе форума представители «Росэлектроники» провели ряд встреч и переговоров с коллегами из «Россетей». С экспозицией ознакомились министр энергетики России Александр Новак и глава ПАО «Россети» Павел Ливинский.

По мнению специалистов «Росэлектроники», для цифровизации энергосетевого комплекса России необходимы эффективные и надежные технологии, а также модернизация критически важной инфраструктуры, от работы которой напрямую зависит жизнь людей и функционирование стратегических объектов.

«Партнерские дни» компании «Россети», проводившиеся с 15 по 17 апреля, ориентированы на российских и зарубежных производителей электротехнической продукции. Мероприятие проводилось с целью демонстрации и тестирования оборудования, применяемого в проектах, связанных с цифровой трансформацией отрасли, а также дальнейшего укрепления и расширения контактов «Россетей» с поставщиками.