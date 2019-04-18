Цифровизацией энергетики займется московская IT-компания

Министр энергетики РФ Александр Новак провел рабочую встречу по цифровизации деятельности электросетевых компаний с руководством «Россетей», «Объединенной энергетической компании» («ОЭК») и московской IT-компании «Инфотех Груп».

На совещании Министру представили возможности программно-аппаратных комплексов, разработанных «Инфотех Груп». Эти системы обеспечивают эффективную работу электросетевого комплекса Москвы, а также внедряются в крупных электросетевых компаниях России. Так, системы «Инфотех Груп» применяются в одной из крупнейших электросетевых компаний Москвы — «ОЭК».

Один из комплексов – система мониторинга и диагностики аварийности, которая позволяет ускорить процесс выявления технологических нарушений, сократить время работы диспетчера и ликвидации повреждений.

«Благодаря технологии искусственного интеллекта наша система обеспечивает эффективное человеко-машинное взаимодействие и интеграцию технологической инфраструктуры в бизнес-процессы предприятия, — говорит руководитель направления «Энергетика» компании «Инфотех Груп» Даниил Гранкин. — Это позволяет существенно повысить эффективность технического обслуживания и ремонтов, а в итоге - снизить затраты на эксплуатацию оборудования».

Участники совещания отметили, что функциональность представленных решений достаточна для осуществления мероприятий по переходу на программное обеспечение российского происхождения.

В ближайшее время стороны обсудят возможность проведения в группе компаний «Россети» пилотных проектов на базе представленных «Инфотех Груп» программно-аппаратных решений.