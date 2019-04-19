Уфимское предприятие ОДК получит 500 млн рублей от Фонда развития промышленности

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил первый заем по программе «Цифровизация промышленности». Средства в размере 500 млн рублей получит предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации ОДК-УМПО, которое планирует создать единое информационное пространство для поддержки и планирования производства узлов новейшего гражданского двигателя ПД-14.

Одним из цифровых решений проекта станет внедрение системы планирования и учета производственных операций с применением машиночитаемой кодировки сопроводительных документов деталей и сборочных единиц ПД-14 вместе с переходом на ERP-систему нового поколения. Это позволит получать актуальную и оперативную информацию о ходе выполнения производственной программы, оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность управления качеством продукции.

«Мы разработали программу «Цифровизация промышленности», чтобы помочь промышленным предприятиям с внедрением программных и технологических решений и оптимизацией производственных процессов. На решение этих задач ФРП предоставляет займы по ставке 5% годовых, а в случае если заемщик использует отечественное программное обеспечение или привлекает в качестве исполнителя российского системного интегратора, ставка составит 1%», – рассказал председатель Наблюдательного совета ФРП, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

«Программа ФРП «Цифровизация промышленности», на наш взгляд, одна из самых перспективных и максимально приближенных к современному курсу на Индустрию 4.0, – отметил управляющий директор ОДК-УМПО Евгений Семивеличенко. – Уверен, проект ОДК-УМПО, который будет реализовываться на условиях софинансирования фондом, станет успешным опытом нашего сотрудничества и основой для дальнейшего участия в программах поддержки ФРП».

Проект будет реализован к концу 2021 года, результат планируется тиражировать на другие виды продукции предприятий ОДК.

Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных. Это первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации и первый отечественный двигатель, изначально разработанный в соответствии с международными нормами и требованиями. В 2018 году на двигатель ПД-14 был выдан Сертификат типа Росавиации.