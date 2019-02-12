23-24 апреля Крымская энергосистема будет испытана работой в изолированном режиме

Проведение испытаний работы энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя в изолированном режиме проводится в соответствии с поручением Министерства энергетики Российской Федерации 23 и 24 апреля 2019 г. в период с 08:00 до 22:00.

Мероприятия выполняются с целью проверки работы Крымской энергосистемы в изолированном режиме при работе объектов собственной генерации полуострова – Таврической и Балаклавской ТЭС.



Испытания согласованы со штабами электробезопасности всех уровней и проводятся в соответствии с утвержденными программами («Программа проведения испытаний работы энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя в изолированном режиме», «Программа по восстановлению электроснабжения потребителей электрической энергии Республики Крым и г. Севастополя в случае ее полного обесточения»).



Напомним, во время чрезвычайной ситуации 2015-2016 гг. («блэкаута») энергосистема полуострова работала в изолированном режиме с дефицитом мощности. Сегодня, благодаря поддержке Правительства Российской Федерации и лично Президента Владимира Путина, две новые ТЭС выдают мощность в энергосистему Республики Крым и г. Севастополя. Текущая проверка является штатной рабочей ситуацией и призвана проверить работу энергосистемы в условиях обеспечения потребителей Крыма электроэнергией в полном объеме.