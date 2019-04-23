Доступна запись онлайн-трансляции Отчетной конференции РНК СИГРЭ 17.04.2019

Бодрый понедельник
23 апреля 2019, 12:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика
На официальном YouTube-канале РНК СИГРЭ доступна запись онлайн-трансляции Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии СИГРЭ, которая состоялась 17 апреля 2019 года в АО «НТЦ ФСК ЕЭС».
Достпуны следующие видеозаписи:
Был создан отдельный плейлист Отчетной конференции 17.04.2019 - ссылка.
Также для Вашего удобства в описании каждого видеоролика указаны временные метки для перехода сразу к интересующему Вас докладу.