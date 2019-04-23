Доступна запись онлайн-трансляции Отчетной конференции РНК СИГРЭ 17.04.2019

На официальном YouTube-канале РНК СИГРЭ доступна запись онлайн-трансляции Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии СИГРЭ, которая состоялась 17 апреля 2019 года в АО «НТЦ ФСК ЕЭС».

Достпуны следующие видеозаписи:

Пленарная сессия - https://youtu.be/MR9b57f-Ekk

Отчетные сессии НИК (A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, D1) - https://youtu.be/rrYaUpPcpEg

Отчетные сессии НИК (B5, C1, C2, C3, C4, C5, C6, D2) - https://youtu.be/hF7MeyxNAns

Был создан отдельный плейлист Отчетной конференции 17.04.2019 - ссылка.

Также для Вашего удобства в описании каждого видеоролика указаны временные метки для перехода сразу к интересующему Вас докладу.