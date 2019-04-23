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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Доступна запись онлайн-трансляции Отчетной конференции РНК СИГРЭ 17.04.2019

На официальном YouTube-канале РНК СИГРЭ доступна запись онлайн-трансляции Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии СИГРЭ, которая состоялась 17 апреля 2019 года в АО «НТЦ ФСК ЕЭС».

Достпуны следующие видеозаписи:

Был создан отдельный плейлист Отчетной конференции 17.04.2019 - ссылка.

Также для Вашего удобства в описании каждого видеоролика указаны временные метки для перехода сразу к интересующему Вас докладу.

Компания: РНК СИГРЭ

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