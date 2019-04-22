Эксперты отметили более 20 передовых практик в ходе визита на Смоленскую АЭС

С 15 по 19 апреля на Смоленской АЭС прошла миссия поддержки Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС (ВАО АЭС).

Международная команда, представленная экспертами Московского центра ВАО АЭС (ВАО АЭС - МЦ), АЭС «Гронде» (Германия), INPO (США), ОНИЦ «Прогноз», а также Калининской и Ленинградской АЭС, оценивала деятельность станции по тематике «Выявление и фиксация эксплуатационных проблем».

«Цель миссии поддержки - используя опыт и наработки разных атомных станций мира, дать Смоленской АЭС необходимые рекомендации по формированию правильных поведенческих навыков персонала при проведении обходов оборудования, направленных на выявление и фиксацию эксплуатационных проблем и дефектов, - рассказал советник ВАО АЭС-МЦ Иван Гончаров. - Мы наблюдали за проведением обходов в реакторном, турбинном электрическом цехах, в цехе тепловой автоматики и измерений, собирали факты и оценивали, как персонал фиксирует проблемы, как ведет себя, когда наблюдают за его работой, как его мотивируют руководители. Также провели три фокус-группы среди руководителей и ИТР, направленные на то, чтобы проанализировать, как люди воспринимают и оценивают действующую систему наблюдений, как встроены в этот процесс, что хотели бы в нем усовершенствовать».

Для совершенствования деятельности по тематике миссии эксперты предложили улучшить работу по таким направлениям, как коммуникации, рабочие процессы, состояние оборудования, рабочее поведение и лидерство.

«Смоленская АЭС получила независимый и объективный взгляд со стороны по основным принципам и методам проведения наблюдений за выполнением работ и обходов, формирования эффективного поведения работников, улучшения содержания оборудования и эксплуатационного порядка с учётом международной практики, - отметил первый заместитель главного инженера Смоленской АЭС Вадим Скирда. - На основе предложенных экспертами рекомендаций будет строится наша дальнейшая работа по улучшению деятельности в этой области, в том числе в рамках подготовки к повторной партнерской проверке ВАО АЭС, которая состоится в сентябре».

Кроме того, эксперты отметили 23 передовые практики, которые вошли в предварительный отчет. В частности, это сохранение критически важных знаний, использование инструментов предотвращения человеческих ошибок, цифровизация производства: применение мобильных устройств для фиксации недостатков в работе оборудования, использование мобильных станций для коммуникации, качественно функционирующая система проведения наблюдений за работой персонала и другие.

Напомним, что в октябре 2017 года Московский центр ВАО провел партнерскую проверку на Смоленской АЭС. В итоговом отчете группа международных экспертов отметила, что производственная деятельность на станции по многим направлениям осуществляется эффективно, общее состояние станции поддерживается на хорошем уровне: выполнен большой объём работ по техническому переоснащению и модернизации оборудования, совершенствованию технологических процессов и условий производства работ. В то же время эксперты определили ряд направлений, требующих дальнейшего совершенствования, в их числе - выявление и фиксация эксплуатационных проблем.

Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС