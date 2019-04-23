ФСК ЕЭС инвестирует 6,7 млрд рублей в создание нового энерготранзита между Кузбассом и Хакасией

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») начала строительство линии электропередачи 220 кВ «Междуреченская – Степная» протяженностью 215 км. Новый энерготранзит создаст условия для развития Транссибирской железнодорожной магистрали, а также повысит надежность электроснабжения потребителей Кемеровской области и Республики Хакассия с населением около 3,3 млн человек.

В настоящее время электроснабжение участка Транссиба между Кузбассом и Хакасией обеспечивает энерготранзит 220 кВ «Томь-Усинская ГРЭС – Теба – Чарыш – Бискамжа – Тея – Югачи – Аскиз» общей протяженностью 321 км. Ввод в работу новой ЛЭП даст возможность резервировать схемы электроснабжения потребителей, а также позволит увеличить пропускную способность железнодорожной магистрали.



Трасса воздушной линии «Междуреченская – Степная» пройдет по сложной гористой местности. Конструкции ЛЭП смогут выдержать сейсмическую активность до 7 баллов. Для возведения транзита будут использованы металлические решетчатые опоры, прошедшие антикоррозийную обработку методом горячего оцинкования. На ЛЭП будут установлены изоляторы из закаленного стекла, ограничители гололедообразования и пляски проводов.



Для подключения линии будет выполнена реконструкция трех энергообъектов ФСК ЕЭС, в том числе подстанции 220 кВ «Междуреченская», которая питает юго-восток Кузбасса и обеспечивает электроснабжение одной из крупнейших угольных шахт России – Распадской. В свою очередь РЖД модернизирует тяговые подстанции для обеспечения возможности подключения нового транзита.



Строительство линии электропередачи 220 кВ «Междуреченская – Степная» и реконструкция подстанции 220 кВ «Междуреченская» входят в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденный распоряжением Правительства РФ №2101-р от 30.09.2018, а также в макропроект ФСК ЕЭС по развитию системы внешнего электроснабжения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.