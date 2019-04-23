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Модернизация

ФСК ЕЭС начала модернизацию ЛЭП, выдающих мощность Бурейской и Зейской ГЭС

ФСК ЕЭС начала модернизацию ЛЭП, выдающих мощность Бурейской и Зейской ГЭС

23 апреля 2019, 09:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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До конца года на пяти линиях электропередачи 500 кВ, обеспечивающих выдачу основного объема мощности двух гидроэлектростанций, отремонтируют  36 фундаментов, 25 контуров заземления, заменят 62 изолятора, проведут расчистку более 2 тыс. га просеки. Мероприятия направлены на обеспечение бесперебойной работы электросетевого комплекса Дальнего Востока, надежного электроснабжения потребителей Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского и Приморского краев.

На сегодняшний день завершена замена  дефектных фундаментов опор на двух ЛЭП 500 кВ «Зейская ГЭС – Амурская №2» и «Бурейская ГЭС – Хабаровская №2».

Техническое обслуживание и ремонт линий электропередача 500 кВ, участвующих в выдаче мощности Бурейской и Зейской ГЭС, проводится в рамках ремонтной кампании ФСК ЕЭС 2019 года. Объем инвестиций в данные работы составит свыше 53 млн рублей.

Компания: АО "НТЦ ФСК ЕЭС"

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