Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский обсудил с коллективом филиала "Ивэнерго" актуальные вопросы развития предприятия

Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский в ходе рабочего визита в Ивановскую область провел встречу с коллективом филиала «Ивэнерго».

В ходе совещания с работниками филиала Игорь Маковский представил Алексея Васильева, который будет исполнять обязанности директора филиала в Ивановском регионе. Глава компании охарактеризовал нового руководителя филиала «Ивэнерго» как высококвалифицированного профессионала, обладающего необходимыми опытом и знаниями для достижения поставленных перед электросетевым комплексом региона целей.

Далее глава компании подробно рассмотрел итоги прохождения филиалом «Ивэнерго» отопительного периода 2018-2019 годов, результаты производственной деятельности в прошедшем году и в первом квартале 2019 года. Игорь Маковский отметил, что все запланированные мероприятия по подготовке к работе в отопительный период выполнены в полном объеме и соответствии с установленными сроками. В 2018 году ивановские энергетики провели ремонтные работы энергооборудования на 140 подстанциях напряжением 35-110 кВ, отремонтировали 565 трансформаторных подстанций 10-6/0,4 кВ и свыше 2 400 км линий электропередачи всех классов напряжения, расчистили от древесно-кустарниковой растительности порядка 1 200 га трасс ВЛ.

Также в ходе совещания были рассмотрены вопросы улучшения результатов работы предприятия в части снижения потерь через применение систем энергомониторинга и «умного учета», повышения качества оперативно-технологического управления и надежности эксплуатации воздушных линий электропередачи. Глава компании дал поручения по поддержанию надежной работы электрических сетей в паводковый период:

«В зоне нашего особого внимания должны быть подстанции и опоры линий электропередачи, расположенные в местах возможного подтопления. Обращаю ваше внимание, что под постоянным контролем должны также находится электроустановки, обеспечивающие электроснабжение социально значимых объектов», - подчеркнул Игорь Маковский, обращаясь к коллегам.

Говоря о повышении надежности действующего оборудования руководитель компании, сообщил, что в течение 2019 года энергетики филиала Ивэнерго произведут ремонт 2 423 км воздушных линий электропередачи различных классов напряжения. В распределительных сетях 0,4-6-10 кВ будет выполнен ремонт 596 трансформаторных подстанций (ТП), произведена заменена более 1 200 опор ВЛ и более 10 тыс. изоляторов. На воздушных линиях (ВЛ) 6-10 кВ энергетики заменят 55 км неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП), что позволит существенно увеличить надежность работы энергосистемы. Также в 2019 году от древесно-кустарниковой растительности будет расчищено более 1200 га трасс ВЛ напряжением 0,4-110 кВ.