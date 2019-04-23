НИК В3 РНК СИГРЭ "Подстанции и электроустановки" принял участие в Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии СИГРЭ

17 апреля 2019 года, Национальный исследовательский комитет В3 РНК СИГРЭ по тематическому направлению «Оборудование для магистральных и распределительных электрических сетей» принял участие в Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии СИГРЭ, которая состоялась 26-31 августа 2018 года в Париже.

В пленарном заседании принял участие руководитель НИК В3 РНК СИГРЭ «Подстанции и электроустановки» Дмитрий Александрович Воденников.

В рамках сессий Национальных исследовательских комитетов по направлениям исследований А1, А2, А3, В1, В2, В3, В4, D1, член НИК В3 Жилкина Ю.В. выступила с презентацией об участии Национального исследовательского комитета В3 РНК СИГРЭ на 47-ой Сессии СИГРЭ.

В повестке выступления было представлено:

обзор представленных докладов на 47-ю Сессию СИГРЭ (2018 год) и тенденций развития оборудования;

информация о действующих рабочих группах и деятельности исследовательского комитета В3;

планы НИК В3 на будущее;

обзор ключевых тем 48-й Сессии СИГРЭ (2020 год).

Параллельно в фойе конференц-зала прошла постер-сессия российских докладов на 47-й Сессии СИГРЭ, включая доклады Молодежной Секции РНК СИГРЭ, в рамках которого по направлению Национального исследовательского комитета В3 был представлен доклад:

Организация сервисного обслуживания в электроэнергетике (на примере ПАО «ФСК ЕЭС»). Разработчик: Жилкина Ю.В. (ПАО «ФСК ЕЭС»).

С более подробной информацией по итогам Отчетной конференции можно ознакомиться по ссылке - http://cigre.ru/47/.