НИК В3 РНК СИГРЭ "Подстанции и электроустановки" принял участие в Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии СИГРЭ

Не нужно бояться идти в узкую специализацию
23 апреля 2019, 13:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК B3
Отрасль: Электроэнергетика
17 апреля 2019 года, Национальный исследовательский комитет В3 РНК СИГРЭ по тематическому направлению «Оборудование для магистральных и распределительных электрических сетей» принял участие в Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии СИГРЭ, которая состоялась 26-31 августа 2018 года в Париже.
В пленарном заседании принял участие руководитель НИК В3 РНК СИГРЭ «Подстанции и электроустановки» Дмитрий Александрович Воденников.
В рамках сессий Национальных исследовательских комитетов по направлениям исследований А1, А2, А3, В1, В2, В3, В4, D1, член НИК В3 Жилкина Ю.В. выступила с презентацией об участии Национального исследовательского комитета В3 РНК СИГРЭ на 47-ой Сессии СИГРЭ.
В повестке выступления было представлено:
Параллельно в фойе конференц-зала прошла постер-сессия российских докладов на 47-й Сессии СИГРЭ, включая доклады Молодежной Секции РНК СИГРЭ, в рамках которого по направлению Национального исследовательского комитета В3 был представлен доклад:
С более подробной информацией по итогам Отчетной конференции можно ознакомиться по ссылке - http://cigre.ru/47/.