 
Подписаться на новости
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

НИК В3 РНК СИГРЭ "Подстанции и электроустановки" принял участие в Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии СИГРЭ

НИК В3 РНК СИГРЭ Подстанции и электроустановки принял участие в Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии СИГРЭ

23 апреля 2019, 13:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК B3
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

52 просмотра

17 апреля 2019 года, Национальный исследовательский комитет В3 РНК СИГРЭ по тематическому направлению «Оборудование для магистральных и распределительных электрических сетей» принял участие в Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии СИГРЭ, которая состоялась 26-31 августа 2018 года в Париже.

В пленарном заседании принял участие руководитель НИК В3 РНК СИГРЭ «Подстанции и электроустановки» Дмитрий Александрович Воденников.

В рамках сессий Национальных исследовательских комитетов по направлениям исследований А1, А2, А3, В1, В2, В3, В4, D1, член НИК В3 Жилкина Ю.В. выступила с презентацией об участии Национального исследовательского комитета В3 РНК СИГРЭ на 47-ой Сессии СИГРЭ.

В повестке выступления было представлено:

  • обзор представленных докладов на 47-ю Сессию СИГРЭ (2018 год) и тенденций развития оборудования;
  • информация о действующих рабочих группах и деятельности исследовательского комитета В3;
  • планы НИК В3 на будущее;
  • обзор ключевых тем 48-й Сессии СИГРЭ (2020 год).

Параллельно в фойе конференц-зала прошла постер-сессия российских докладов на 47-й Сессии СИГРЭ, включая доклады Молодежной Секции РНК СИГРЭ, в рамках которого по направлению Национального исследовательского комитета В3 был представлен доклад:

  • Организация сервисного обслуживания в электроэнергетике (на примере ПАО «ФСК ЕЭС»). Разработчик: Жилкина Ю.В. (ПАО «ФСК ЕЭС»).

С более подробной информацией по итогам Отчетной конференции можно ознакомиться по ссылке - http://cigre.ru/47/.

 

Компания: РНК СИГРЭ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
Доступна запись онлайн-трансляции Отчетной конференции РНК СИГРЭ 17.04.2019
Приглашаем к работе в новых рабочих группах исследовательских комитетов СИГРЭ C1 и C4
Приглашаем принять участие в Международном коллоквиуме Исследовательских комитетов А2, В2 и D1 СИГРЭ
ENTSO-E опубликован отчет об использовании комплексного подхода к активному управлению энергосистемой
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно