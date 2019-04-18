Порядка 4000 светильников установят "Вологдаэнерго" в рамках проекта "Светлые улицы Вологодчины"

В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») во взаимодействии с Правительством Вологодской области продолжается активная работа по проекту Губернатора «Светлые улицы Вологодчины».

Так, завершается заключение договоров технологического присоединения на установку новых светильников. На сегодняшний день окончательно оформлены 135 договоров из 160. Планируется установить порядка 4000 новых светодиодных светильников по всему региону. Помимо заключения договоров, в сельских поселениях и муниципальных образованиях идет подготовка документов по процедуре конкурсных закупок, для определения необходимых работ и поставки оборудования и материалов. Отметим, что зимой энергетики проводили плановые работы по ремонту уже имеющихся светильников, перенастроили управление автоматики уличного освещения.



Напомним, что стартовал проект в середине декабря 2018 года по инициативе Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. Проект направлен на обеспечение круглогодичной устойчивой работы систем уличного освещения региона в целях создания благоприятных условий проживания граждан, соблюдения необходимых мер безопасности.