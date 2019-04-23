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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Приглашаем принять участие в Международном коллоквиуме Исследовательских комитетов А2, В2 и D1 СИГРЭ

Приглашаем принять участие в Международном коллоквиуме Исследовательских комитетов А2, В2 и D1 СИГРЭ

23 апреля 2019, 12:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК A2, НИК B2, НИК D1
Отрасль: Электроэнергетика 

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Коллоквиум состоится под эгидой ИК СИГРЭ A2 «Силовые трансформаторы и реакторы»; B2 «Воздушные линии» и D1 «Материалы и новые методы испытаний» с 18 - 23 ноября 2019 года.

Национальный комитет СИГРЭ Индии приглашает Вас принять участие в International Tutorials & Colloquium on Latest Trends & Innovations in:

  • Power Transformers & Reactors;
  • Overhead Lines;
  • Materials and Emerging Test Techniques.

Коллоквиум состоится под эгидой ИК СИГРЭ A2 «Силовые трансформаторы и реакторы»; B2 «Воздушные линии» и D1 «Материалы и новые методы испытаний» с 18 - 23 ноября 2019 года.

Место проведения: Hotel Le Maridien, Нью-Дели, Индия.

Программа Коллоквиума включает в себя: заседания рабочих групп, заседания Исследовательских комитетов, Tutorial, технический визит.

Более подробная информация о Коллоквиуме доступна на сайте мероприятия: http://www.cigreindia.org/colloquium2019/web/index.html

Компания: РНК СИГРЭ

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