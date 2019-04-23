Приглашаем принять участие в Международном коллоквиуме Исследовательских комитетов А2, В2 и D1 СИГРЭ

Не нужно бояться идти в узкую специализацию
23 апреля 2019, 12:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК A2, НИК B2, НИК D1
Отрасль: Электроэнергетика
Коллоквиум состоится под эгидой ИК СИГРЭ A2 «Силовые трансформаторы и реакторы»; B2 «Воздушные линии» и D1 «Материалы и новые методы испытаний» с 18 - 23 ноября 2019 года.
Национальный комитет СИГРЭ Индии приглашает Вас принять участие в International Tutorials & Colloquium on Latest Trends & Innovations in:
Коллоквиум состоится под эгидой ИК СИГРЭ A2 «Силовые трансформаторы и реакторы»; B2 «Воздушные линии» и D1 «Материалы и новые методы испытаний» с 18 - 23 ноября 2019 года.
Место проведения: Hotel Le Maridien, Нью-Дели, Индия.
Программа Коллоквиума включает в себя: заседания рабочих групп, заседания Исследовательских комитетов, Tutorial, технический визит.
Более подробная информация о Коллоквиуме доступна на сайте мероприятия: http://www.cigreindia.org/colloquium2019/web/index.html