Приглашаем принять участие в Международном коллоквиуме Исследовательских комитетов А2, В2 и D1 СИГРЭ

Коллоквиум состоится под эгидой ИК СИГРЭ A2 «Силовые трансформаторы и реакторы»; B2 «Воздушные линии» и D1 «Материалы и новые методы испытаний» с 18 - 23 ноября 2019 года.

Национальный комитет СИГРЭ Индии приглашает Вас принять участие в International Tutorials & Colloquium on Latest Trends & Innovations in:

Power Transformers & Reactors;

Overhead Lines;

Materials and Emerging Test Techniques.

Коллоквиум состоится под эгидой ИК СИГРЭ A2 «Силовые трансформаторы и реакторы»; B2 «Воздушные линии» и D1 «Материалы и новые методы испытаний» с 18 - 23 ноября 2019 года.

Место проведения: Hotel Le Maridien, Нью-Дели, Индия.

Программа Коллоквиума включает в себя: заседания рабочих групп, заседания Исследовательских комитетов, Tutorial, технический визит.

Более подробная информация о Коллоквиуме доступна на сайте мероприятия: http://www.cigreindia.org/colloquium2019/web/index.html