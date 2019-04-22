В 2018 году МОЭСК выдала столице около 700 МВА мощности

В рамках инвестиционной программы 2018 года ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») ввела в Москве 683,784 МВА мощности. Реализация инвестпрограммы направлена на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей. Новые энергообъекты вводились практически во всех округах Москвы.

Включены в работу после реконструкции свыше 25 км высоковольтных линий электропередачи, 173 трансформаторных подстанций, а также 479,274 км кабельных и воздушных линий электропередачи 0,4-20 кВ.



Так, в ЗАО г. Москвы для электроснабжения потребителей в ИЦ «Сколково» энергетики построили питающий центр нового поколения – первую в Московском регионе цифровую подстанцию (ПС) 110 кВ «Медведевская», которая входит в число ключевых инвестиционных проектов ПАО «МОЭСК». Трансформаторная мощность подстанции составляет 2х80 МВА с возможностью увеличения до 2х100 МВА.



В САО закончилась реконструкция кабельной линии (КЛ) «Динамо – Гражданская», после чего повысилась пропускная способность линии, а также надежность электроснабжения потребителей. Этот объект был особенно важен накануне Чемпионата мира по футболу, так как от ПС «Динамо» осуществлялось электроснабжение тренировочной площадки футболистов на стадионе «ЦСКА».



Реализованы мероприятия по технологическому присоединению объектов городского заказа, среди которых более 40 жилых застроек, 21 объект образования, 9 объектов здравоохранения, 14 станций метрополитена, в т.ч. 4 станции в ТиНАО. Помимо этого в 2018 году выданы мощности 183 объектам категории Doing business.



В планах 2019 года подключение к сетям 20 социально значимых объектов, 5 станций метрополитена («Окская», «Юго-Восточная», «Столбово», «Коммунарка», «Лианозово»), 60 жилых застроек, в том числе в рамках программы реновации, а также здания Третьяковской галереи и Политехнического музея.



В ТиНАО энергетики завершили второй этап модернизации подстанции 110 кВ «Троицкая». На питающем центре установлено новое современное оборудование, которое обеспечило надежное электроснабжение города Троицк, объектов жизнеобеспечения, промышленных предприятий, общественных и жилых зданий потребителей, а также инфраструктурных объектов.



По итогам 2018 года руководитель департамента строительства г. Москвы А.Ю. Бочаров направил благодарность в адрес генерального директора ПАО «МОЭСК» П.А. Синютина, где выразил искреннюю признательность всему коллективу компании за высокий профессионализм, активное участие в сдаче и вводе в эксплуатацию объектов, построенных в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы на 2018 - 2021 гг. Он выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в выполнении задач строительства и ввода объектов жилья и социальной инфраструктуры г. Москвы.