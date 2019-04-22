В ЦВК "Экспоцентр" пройдет ежегодная международная выставка SEMIEXPO Russia

14 – 15 мая 2019 года в ЦВК «Экспоцентр» пройдет ежегодная международная выставка и конференция по технологиям, материалам, стандартам и оборудованию в области микроэлектроники SEMIEXPO Russia 2019.

Экспозиция представит широкий спектр оборудования и материалов для производства полупроводниковых приборов и компонентов, микросхем, сенсоров, МЭМС и многое другое. В выставке примут участие российские и зарубежные компании, среди которых: Global Foundries, Fraunhofer ENAS, ASML Netherlands B.V., BLOCK a.s., CS Clean Solutions, Zuken, Группа компаний «Диполь», COLANDIS, Swagelok, ЦНИИ Электроника, Спутник Микротехнологий, PTW Europa GmbH, JSR Micro NV, Green Technology Investments LLC., FRT GmbH, TECHNIC France, Maicom Quarz, МИНАТЕХ, SPS Europe, НПК Медиана-Фильтр, Picosun, Евроинтех, Centrotherm Clean Soltions, Landeshauptstadt Dresden и многие другие.

В SEMIEXPO Russia принимают участие ведущие компании из России, Германии, Нидерландов, Франции, Чехии, Японии, Сингапура, Белоруссии, США, Великобритании и других стран.

В рамках выставки в 2019 году будут представлены решения по созданию чистой среды; инновационное технологическое, измерительное, испытательное оборудование и технологические материалы; микрофотонаборные и сканирующие лазерные оптоэлектронные генераторы изображений; поставщики оборудования для полупроводникового производства и исследований; комплексные решения для электронной промышленности, производства полупроводников и много другое. На выставке будет представлена зарубежная кластерная экспозиция предприятий Silicon Saxony, а также пройдут презентации передовых технологических проектов российских и зарубежных компаний, многие из которые впервые приезжают в Россию.

Город-партнер выставки в 2019 году – Дрезден. Обер-бургомистр города Дрезден, центра европейской микроэлектроники, г-н Дирк Хильберт выступит с приветственным словом в панельной дискуссии «Развитие кластеров и технопарков. Международный опыт и российские проекты» на Дне Талантов в первый день работы SEMIEXPO Russia.

Выставка сопровождается обширной программой деловых мероприятий, в ходе которой посетители смогут расширить свои профессиональные знания и компетенции, получить свежие данные о рынке микроэлектроники и перспективах его развития в России и в мире, узнать о новых проектах в этой отрасли и обменяться опытом с экспертами мирового уровня. В деловых мероприятиях примут участие руководители, эксперты и специалисты крупнейших компаний микроэлектроники и радиоэлектроники, представители органов государственной власти и профильных департаментов, научно-исследовательских институтов и международных ассоциаций, коммерческих компаний и стартапов.

Традиционно в первый день специалистам будет представлен отраслевой обзор рынка микроэлектроники, который представит директор российского филиала Frost & Sullivan Алексей Волостнов.

В этот же день состоятся: панельная дискуссия «Развитие кластеров и технопарков. Международный опыт и российские проекты», практическая сессия «Цифровизация промышленности: взаимодействие предприятий и государства», панельная дискуссия «Россия как растущий рынок и её возможности», а также сессия, посвящённая высокотехнологичному медицинскому оборудованию и технологиям. В рамках деловой программы также пройдут презентации участников выставки о перспективных разработках, инновациях и новинках, приготовленных специально к выставке.

Не секрет, что российские полупроводниковые компании обладают глубоким научно-техническим потенциалом, открыты для гибкого сотрудничества и имеют все технические возможности для разработки и предоставления уникальных решений. Тема «Россия – как растущий рынок и её возможности» станет лейтмотивом программы Крокус НаноЭлектроника. На дискуссионной сессии, основанной на личном опыте компании и её ключевых партнеров будет представлено, как текущая ситуация может превратиться в реальную выгоду для зарубежных партнеров.

Параллельно с проведением выставки SEMIEXPO Russia будет проходить VI сезон международной программы развития INRADEL. Команды INRADEL выступят в качестве экспонентов и участников PitchDeck в рамках специальной секции Science&Technology Arena. Для экспертной оценки будут представлены 19 проектов, предлагающих решения в области микроэлектроники, сенсорики, indoor-навигации, технологий связи нового поколения, решения в области Data Science, нейронных сетей и концепции «Интернета вещей». География команд проектов включает города Москва, Химки, Королёв, Жуковский, Санкт-Петербург, Омск.

Участники программы INRADEL - молодые инноваторы (студенты и аспиранты) обучаются основам технологического предпринимательства, развивают проекты под руководством лучших наставников и экспертов отрасли, получают гранты на развитие разработок. Программа проводится совместно аналитическим центром радиоэлектронной промышленности ЦНИИ «Электроника» и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации при содействии ведущих организаций отрасли.

14 мая в рамках выставки SEMIEXPO Russia впервые пройдет День Талантов при поддержке Ассоциации SEMI. В ходе мероприятия студенты, молодые специалисты или специалисты, уже работающие в отрасли и желающие перейти на более высокий международный уровень и придать новый вектор своей карьере, смогут пообщаться с представителями крупнейших российских и международных компаний с целью получить престижную работу в компаниях кластера Silicon Saxony e.V. в центре европейской микроэлектроники – городе Дрезден.

Проект SEMIEXPO Russia поддерживается Министерством промышленности и торговли РФ, ведущими российскими и зарубежными ассоциациями в сфере разработки технологий и стандартов в области микроэлектроники. Выставка SEMIEXPO Russia имеет ключевое значение для дальнейшего развития гражданской микроэлектроники, представляя весь спектр технологий: от материалов и оборудования до приложений и их применения в различных отраслях промышленности.