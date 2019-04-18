Виталий Иванов: "Энергетика Чеченской Республики получит новый импульс развития"

Генеральный директор МРСК Северного Кавказа Виталий Иванов во главе делегации энергокомпании находится с рабочим визитом в Чеченской Республике.

В первый день поездки главный энергетик Северного Кавказа посетил ряд энергообъектов региона.

Важным пунктом в рабочей повестке энергетиков стала встреча с председателем Правительства Чеченской Республики Муслимом Хучиевым и представителями профильных структур органов власти. В совещании также приняли участие заместители генерального директора ПАО «Россети» Павел Гребцов и Александр Пятигор, главный советник Сергей Кирюхин, руководители профильных подразделений.

Участники расширенной встречи детально обсудили вопросы развития электросетевого комплекса Чечни и наметили план совместных мероприятий, направленных на оздоровление отрасли региона. Глава правительства Чеченской Республики подчеркнул:

«Республика видит в энергетиках союзников в устранении проблемных вопросов, существующих в отрасли региона. Убеждён, сообща мы добьёмся успеха в решении актуальных задач в интересах каждого потребителя республики».

Кроме того, Муслим Хучиев обозначил заинтересованность органов власти Чечни в конструктивном взаимодействии с ПАО «Россети» и МРСК Северного Кавказа.



В свою очередь, отвечая после встречи на вопросы представителей масс-медиа региона, Виталий Иванов отметил: