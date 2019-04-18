Виталий Иванов: "Энергетика Чеченской Республики получит новый импульс развития"

Бодрый понедельник
23 апреля 2019, 10:40
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Отрасль: Электроэнергетика
Генеральный директор МРСК Северного Кавказа Виталий Иванов во главе делегации энергокомпании находится с рабочим визитом в Чеченской Республике.
В первый день поездки главный энергетик Северного Кавказа посетил ряд энергообъектов региона.
Важным пунктом в рабочей повестке энергетиков стала встреча с председателем Правительства Чеченской Республики Муслимом Хучиевым и представителями профильных структур органов власти. В совещании также приняли участие заместители генерального директора ПАО «Россети» Павел Гребцов и Александр Пятигор, главный советник Сергей Кирюхин, руководители профильных подразделений.
Участники расширенной встречи детально обсудили вопросы развития электросетевого комплекса Чечни и наметили план совместных мероприятий, направленных на оздоровление отрасли региона. Глава правительства Чеченской Республики подчеркнул:
«Республика видит в энергетиках союзников в устранении проблемных вопросов, существующих в отрасли региона. Убеждён, сообща мы добьёмся успеха в решении актуальных задач в интересах каждого потребителя республики».
Кроме того, Муслим Хучиев обозначил заинтересованность органов власти Чечни в конструктивном взаимодействии с ПАО «Россети» и МРСК Северного Кавказа.
В свою очередь, отвечая после встречи на вопросы представителей масс-медиа региона, Виталий Иванов отметил:
«Электросетевой комплекс Чеченской Республики требует повышенного внимания. При всех существующих проблемных вопросах я вижу потенциал для развития энергетической отрасли в регионе. И это не просто слова: 30% инвестиционной программы МРСК Северного Кавказа будет направлено на модернизацию сетей Чечни, более 5,6 млрд рублей мы вложим в программу снижения потерь до 2022 года».