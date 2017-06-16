"Электрокабель" расширил парк оборудования для выпуска кабелей управления и контрольных кабелей

На кольчугинском «Электрокабеле» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) завершается монтаж линии общей скрутки. Стоимость нового оборудования превышает 100 млн рублей. Его запуск позволит расширить производственные мощности по выпуску полуфабрикатов (скрутка, оплетка, бронирование) и увеличить объемы производства кабелей связи и кабелей управления.

«Монтаж линии велся в соответствии с требованиями поставщика – крупнейшей в Европе компании по производству кабельного оборудования. Все операции, начиная с заливки фундамента и заканчивая пуско-наладочными работами, проводились при участии иностранных специалистов. Обучение работников практически завершено, часть из них уже успешно сдала экзамен и осваивает новое оборудование», – отметил начальник цеха № 4 АО «ЭКЗ» Сергей Петров.

Скрутка изолированных жил предусмотрена конструкциями большинства кабельных изделий. Она необходима для повышения их гибкости и обеспечения устойчивости конструкции.

«Различают простую и сложную скрутку жил. При простой операции, применяемой для выпуска сигнальных и контрольных кабелей, скручиваются одиночные изолированные жилы. В сложной скрутке, используемой, например, в кабелях связи, повивы состоят из изолированных жил, предварительно скрученных в группы. Новая линия позволит повысить эффективность этих операций и увеличить объемы выпуска продукции», – пояснил Сергей Петров.

К тому же на новом оборудовании можно накладывать на полуфабрикат броню из стальных проволок. То есть линия универсальна, поэтому отпадает необходимость в кооперации с другими цехами.

«В первую очередь мы делаем ставку на кабели управления торговой марки НИКИ. Это наш стратегический продукт, востребованный на рынке. В рамках расширения мощностей по производству кабелей управления и контрольных кабелей смонтированы две линии скрутки элементарных жил и новые оплеточные машины. В 2019 году мы продолжим обновление парка оборудования цеха. Заключены договоры на поставку перемоточных станков и установку для испытаний кабельных изделий переменным напряжением», – сообщил директор АО «ЭКЗ» Владимир Иванов.

Стоит добавить, что на модернизацию цеха №4 в 2018 году было выделено порядка 200 миллионов рублей.