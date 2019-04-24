Энергетики филиала МРСК Северного Кавказа – "Ингушэнерго" реконструирует ЛЭП в с.п. Плиево

Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа – «Ингушэнерго» (входит в ГК «Россети») ведут реконструкцию воздушной линии 0,4 кВ, питающую потребителей улицы Бакинских комиссаров в с.п. Плиево Назрановского района.

На участке протяженностью более 700 метров энергетики меняют оголенный провод на самонесущий изолированный (СИП), который имеет более высокий класс безопасности, устойчив к механическим повреждениям и неблагоприятным природным воздействиям, обладает высокими противопожарными свойствами. Применение СИП существенно сократит риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности и практически исключает несанкционированное подключение к сети.

Кроме того, бригада энергетиков Назрановских районных электрических сетей производит замену двух дефектных опор.

«Обновить этот участок было необходимо – возраст линии почтенный, проложена она почти пятьдесят лет назад, – рассказал начальник Назрановских РЭС Магомед Озиев. – Высокая степень изношенности, плотная застройка и, как следствие, повышенная нагрузка на ЛЭП не позволяют в дальнейшем обходиться текущим ремонтом».

Новый участок полностью проложат уже к концу завтрашнего дня. Реализация проекта позволит сократить износ и повысить пропускную способность сетей, уменьшить технические потери и эксплуатационные затраты, снизит вероятность технологических нарушений на данной линии.