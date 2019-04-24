Глава МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский посетил Ярославскую область

В ходе рабочего визита в Ярославскую область генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский встретился с трудовым коллективом филиала «Ярэнерго» и проконтролировал исполнение поручений, которые ставил перед Ярэнерго в свой прошлый визит в ноябре прошлого года. Особое внимание глава компании обратил на необходимость усиления работы по борьбе с потерями электроэнергии.

«Снижение потерь является принципиальным моментом для эффективной работы компании. Мы обязаны провести действенную работу по этому направлению и показать результат», - отметил Игорь Маковский.

На совещании с руководством филиала глава компании обсудил итоги прохождения осенне-зимнего периода. Основным показателем успешного прохождения осенне-зимнего периода являются показатели аварийности. Так, филиалу Ярэнерго удалось снизить уровень аварийности по сети 0,4-110 кВ по сравнению с предыдущим периодом, снизить величину недоотпуска электроэнергии и среднюю длительность перерывов электроснабжения потребителей. За осенне-зимний период 2018/2019 годов филиал не допустил ни одной значительной аварии на объектах электросетевого хозяйства. Кроме того, в январе и феврале персонал ярославского филиала принимал участие в аварийно-восстановительных работах в зоне операционной ответственности «Ленэнерго» по ликвидации аварийных отключений, связанных с неблагоприятными погодными явлениями.

Другой вопрос, который затронули на совещании – перспективное развитие ярославского филиала. Глава компании отметил, что развитие энергосистемы должно идти по инновационному пути с широким использованием современных технологий, в частности цифровых. А главная цель энергетиков - высокие показатели надежности и качества электроснабжения потребителей. Именно по этим показателям жители и оценивают работу энергетиков.

В рамках реализации проектов программы цифровой трансформации филиал намерен создать «Цифровой РЭС» на базе Тутаевского района электрических сетей в 2019-2020 годах, автоматизировать и обеспечить наблюдаемость распределительной сети района. Также предусмотрена поэтапная реконструкция ПС 110/35/10кВ «Аббакумцево» с применением технологии «цифровой подстанции».

Игорь Маковский подчеркнул, что помимо повышения надежности, цифровая трансформация позитивно скажется на снижении потерь электроэнергии и улучшении показателей качества.

Также в ходе визита генеральный директор МРСК Центра провёл совещание со специалистами блока безопасности Ярэнерго. Игорь Маковский поставил задачи усиления работы блока по основным направлениям, в частности по улучшению платежной дисциплины.