Исполняющим обязанности директора филиала МРСК Северного Кавказа – "Севкавказэнерго" назначен Александр Таболов

Нового руководителя Александра Таболова коллективу филиала «Севкавказэнерго» (входит в ГК «Россети») представил первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «МРСК Северного Кавказа» Борис Мисиров.

Был обозначен перечень основных задач, которые стоят перед Александром Таймуразовичем. В их числе снижение потерь электроэнергии в сетях, подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду и своевременное выполнение мероприятий по технологическому присоединению потребителей. Также Борис Мисиров не обошел стороной проблемные вопросы, возникающие в процессе консолидации электросетевых активов республики.

«Сегодня на Александра Таболова возложена большая ответственность – стать во главе одного из крупнейших филиалов МРСК Северного Кавказа - «Севкавказэнерго». Уверен, заслуженный авторитет и опыт, приобретенный на руководящих должностях, позволит ему эффективно решать вопросы развития электросетевого комплекса достаточно сложного региона. Задачи перед новым руководством стоят непростые. Поэтому предлагаю все проблемные вопросы выносить на решение вновь созданного в МРСК Северного Кавказа оперативного штаба», - отметил заместитель генерального директора - главный инженер МРСК Северного Кавказа.

«Надеюсь, что организаторские способности Александра Таймуразовича, требовательность к себе и к подчиненному персоналу, его принципиальность и настойчивость позволят внедрить новые подходы и управленческие решения, поднять электросетевой комплекс региона на более высокий уровень развития», - подчеркнул Борис Мисиров.

Александр Таболов поблагодарил руководство за оказанное ему высокое доверие, заверив, что постарается приложить все усилия для того, чтобы успешно решать поставленные перед ним задачи.

Справка:

Александр Таболов родился 14 ноября 1963 г. в г. Владикавказе.

В 1983 г. окончил Северо-Кавказский строительный техникум, в 2013 г. – экономический факультет Северо-Кавказского горно-металлургического института по специальности «Финансы и кредит».

Александр Таймуразович проявил себя во многих направлениях деятельности – работал главой администрации Дигорского района, возглавлял крупные компании в Москве, был депутатом Парламента РСО-Алания, входил в состав комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительной политики.

В 2016 году был избран главой муниципального образования Дигорский район - председателем Собрания представителей муниципального образования Дигорский район, где работал до назначения руководителем филиала «Севкавказэнерго».

В сложный период начала консолидации электросетевого комплекса РСО-Алания принимал непосредственное участие в процессе подготовки электросетевых активов МУП «Дигорские электрические сети» к передаче в безвозмездное пользование МРСК Северного Кавказа, которое успешно завершилось в июле 2017 года. Александр Таболов входил в состав Правительственной комиссии по вопросу консолидации электросетевого комплекса РСО-Алания.

Большое внимание уделял укреплению платежной дисциплины жителей. Под его руководством в 2015 году был реализован пилотный проект «Единый расчетный центр» в г. Дигоре, который аккумулировал коммунальные платежи, тем самым минимизирую долги.

Профессиональный подход к делу позволял Александру Таболову находить решения сложнейших задач, а также кратчайшие пути к достижению поставленной цели.

Женат, воспитывает четверых детей.