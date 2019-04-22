МРСК Юга берет под свое управление распределительные сети в городе Таганроге Ростовской области

Распределительный электросетевой комплекс г. Таганрога Ростовской области с 1 мая переходит под управление ПАО «МРСК Юга» (входит в ГК «Россети»). Собственник ООО «Югстроймонтаж» передал полномочия единоличного исполнительного органа ростовскому филиалу компании. Теперь крупнейшая энергокомпания региона осуществляет управление 100 % сетевого комплекса г.Таганрога.

Под управление МРСК Юга переходит около 3 тысяч единиц оборудования, 397 км линий электропередачи различного класса напряжения, 162 подстанции и распределительных пунктов общей установленной мощностью 105,7 МВА, более 40 единиц спецтехники и автотранспорта. По оценкам специалистов, фактический износ электросетевого хозяйства ООО «Югстроймонтаж» составляет 60 %, а общее состояние оценивается как удовлетворительное. В первую очередь потребуется доукомплектовать аварийный резерв, обеспечить персонал необходимыми инструментами и приборами для проведения всех регламентных работ по ремонту и эксплуатации энергообъектов и установить оперативно-диспетчерский щит для осуществления оперативно-технологического управления.

Менеджменту МРСК Юга предстоит снизить аварийность и сократить время восстановительных работ, привести все производственные процессы в соответствие стандартам группы компаний «Россети», уже доказавшим свою эффективность. Это касается как технической политики, так и взаимодействия с потребителями. Кроме того, управляющая компания предложит бизнес-план по достижению экономических эффектов.

«Плюсы консолидации электросетевого хозяйства для потребителей очевидны: это единый прозрачный центр ответственности, комплексный подход к техническому перевооружению и реализации программ развития, оптимизация издержек. Договор, который мы подписали с «Югстроймонтаж» о передаче в наше управление электросетевого хозяйства организации в Таганроге, предполагает выведение сетей на совершенно новый уровень эффективности», - отметил генеральный директор МРСК Юга Борис Эбзеев.

Таким образом, оптимизация управления сетями снизит издержки на передачу электроэнергии и позволит потребителям получить более качественный сервис.