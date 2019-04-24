НИК D1 РНК СИГРЭ принял участие в работе Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии СИГРЭ

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24 апреля 2019, 12:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РНК СИГРЭ, НИК D1
Отрасль: Электроэнергетика
17 апреля 2019 года в конференц-зале АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Российский национальный комитет (РНК СИГРЭ) провел Отчетную конференцию по итогам 47-й Сессии СИГРЭ, которая состоялась 26-31 августа 2018 года в Париже.
В мероприятии приняли участие основные отечественные потребители и производители электротехнического оборудования, представители профильных законодательных и регулирующих структур, руководители РНК СИГРЭ и его Национальных исследовательских комитетов, ведущие эксперты научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций и специалисты энергетических компаний.
От НИК D1 РНК СИГРЭ в работе конференции приняли участие:
Представители России от разных Национальных исследовательских комитетов обсудили мировые тенденций развития техники и технологий в электроэнергетике, а также актуальные для России вопросы и направления работы с учетом международного опыта.
Доклад «Основные направления мониторинга, диагностики и испытаний электротехнического оборудования по итогам 47-й Сессии СИГРЭ Исследовательского комитета D1» представил Александр Славинский, д.т.н., руководитель НИК D1 РНК СИГРЭ, представитель России в Исследовательском комитете D1, генеральный директор ООО «Завод «Изолятор».
В докладе А. Славинский представил информацию по ИК D1(стратегическое, техническое направление деятельности по рабочим группам), обзор международных рабочих групп ИК D1 СИГРЭ, открытых для участия, обзор основных тенденций развития и применения систем изоляции HVDC, экология, надежность, диагностика и испытания электротехнического оборудования по итогам 47-й Сессии СИГРЭ. По интеграционному сотрудничеству А. Славинский отметил, что на полях 47-ой Сессии СИГРЭ компании Mehru и «Изолятор» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве и взаимодействии в рамках реализации проекта создания совместного предприятия (СП) по организации на территории Индии производства высоковольтных вводов высокого напряжения с твердой RIP-изоляцией. В докладе также был представлен обзор приоритетных тем 48-ой Сессии СИГРЭ по ИК D1, которая пройдет в Париже с 23 по 28 августа 2020 года.
В постер-сессии российских докладов на 47-й Сессии СИГРЭ на русском языке на Отчетной конференции было представлено два доклада:
В тематических выступлениях компаний-участниц Технической выставки 47-й Сессии СИГРЭ, партнеров Отчетной конференции с докладом «Общественный Совет по диагностике силового электрооборудования при ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг» как диалоговая площадка для эксплуатирующих, сервисных, диагностических компаний, научных центров и заводов-изготовителей оборудования» выступил А. Утепов, председатель Общественного Совета по диагностике силового электрооборудования при ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг». НИК D1 и компания «Изолятор» приняли участие в выставочной экспозиции Отчетной конференции РНК СИГРЭ и представили экспонаты-макеты инновационной продукции завода «Изолятор»:
По итогам Конференции будет сформировано экспертное мнение и позиция, которые определят дальнейшие направления работы НИК РНК СИГРЭ и будут учтены при подготовке российских представителей к 48-ой Сессии СИГРЭ, которая состоится 23–28 августа 2020 года в Париже.