НИК D1 РНК СИГРЭ принял участие в работе Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии СИГРЭ

17 апреля 2019 года в конференц-зале АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Российский национальный комитет (РНК СИГРЭ) провел Отчетную конференцию по итогам 47-й Сессии СИГРЭ, которая состоялась 26-31 августа 2018 года в Париже.

В мероприятии приняли участие основные отечественные потребители и производители электротехнического оборудования, представители профильных законодательных и регулирующих структур, руководители РНК СИГРЭ и его Национальных исследовательских комитетов, ведущие эксперты научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций и специалисты энергетических компаний.

От НИК D1 РНК СИГРЭ в работе конференции приняли участие:

Александр Славинский, руководитель НИК D1, д.т.н., генеральный директор ООО «Завод «Изолятор»;

Иван Панфилов, коммерческий директор, 1-й заместитель генерального директора ООО «Масса»;

Владимир Устинов, координатор НИК D1, зам директора по качеству ООО «Масса»;

Алексей Утепов, председатель Общественного Совета по диагностике силового электрооборудования при ИТЦ;

Вадим Осотов, к.т.н., главный специалист ОАО «Свердловэлектроремонт»;

Марина Владимирова, ведущий инженер сектора диагностики Электротехнической службы ДЭиР АО «Тюменьэнерго»;

Валерий Русов, к.т.н., главный инженер ООО «Димрус», член НИК;

Александр Монастырский, к.т.н., зав. НИС ВИ СПбПУ, член НИК;

Максим Бобрышев, руководитель проектов – инженер Отдела поставок технологических материалов ООО «ЭлекТрейд-М», член НИК;

Марсель Гарифуллин, д.т.н., профессор кафедры ЭСиС ФГБОУ ВО «КГЭУ», член НИК;

Сергей Кассихин, главный инженер СКТБ, член НИК;

Татьяна Дубровская, член НИК, отдел метрологического обеспечения электрических измерений в промышленности, ВНИИМС;

Галина Устинова, секретарь НИК D1, инженер ООО «Масса».

Представители России от разных Национальных исследовательских комитетов обсудили мировые тенденций развития техники и технологий в электроэнергетике, а также актуальные для России вопросы и направления работы с учетом международного опыта.

Доклад «Основные направления мониторинга, диагностики и испытаний электротехнического оборудования по итогам 47-й Сессии СИГРЭ Исследовательского комитета D1» представил Александр Славинский, д.т.н., руководитель НИК D1 РНК СИГРЭ, представитель России в Исследовательском комитете D1, генеральный директор ООО «Завод «Изолятор».

В докладе А. Славинский представил информацию по ИК D1(стратегическое, техническое направление деятельности по рабочим группам), обзор международных рабочих групп ИК D1 СИГРЭ, открытых для участия, обзор основных тенденций развития и применения систем изоляции HVDC, экология, надежность, диагностика и испытания электротехнического оборудования по итогам 47-й Сессии СИГРЭ. По интеграционному сотрудничеству А. Славинский отметил, что на полях 47-ой Сессии СИГРЭ компании Mehru и «Изолятор» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве и взаимодействии в рамках реализации проекта создания совместного предприятия (СП) по организации на территории Индии производства высоковольтных вводов высокого напряжения с твердой RIP-изоляцией. В докладе также был представлен обзор приоритетных тем 48-ой Сессии СИГРЭ по ИК D1, которая пройдет в Париже с 23 по 28 августа 2020 года.

В постер-сессии российских докладов на 47-й Сессии СИГРЭ на русском языке на Отчетной конференции было представлено два доклада:

«Оценка состояния бумажной изоляции силовых трансформаторов в зависимости от содержания метанола, растворенных в трансформаторном масле» д.т.н., Л. А. Дарьян, А. В. Максимченко (АО «Техническая инспекция ЕЭС»), Р.М. Образцов, Л.Х.Ле (Ханойский энергетический университет, Вьетнам).

«Использование оптической спектроскопии для контроля качества минеральных трансформаторных масел», профессор кафедры ЭСиС М.Ш. Гарифуллин, профессор кафедры ЭСиС В.К. Козлов (КГЭУ).

В тематических выступлениях компаний-участниц Технической выставки 47-й Сессии СИГРЭ, партнеров Отчетной конференции с докладом «Общественный Совет по диагностике силового электрооборудования при ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг» как диалоговая площадка для эксплуатирующих, сервисных, диагностических компаний, научных центров и заводов-изготовителей оборудования» выступил А. Утепов, председатель Общественного Совета по диагностике силового электрооборудования при ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг». НИК D1 и компания «Изолятор» приняли участие в выставочной экспозиции Отчетной конференции РНК СИГРЭ и представили экспонаты-макеты инновационной продукции завода «Изолятор»:

Высоковольтный ввод конденсаторного типа 110 кВ с внутренней RIN- и полимерной внешней изоляцией для ввода или вывода высокого напряжения из бака трансформатора. Стресс-конус соединительных муфт МКСПСЭ-64/110 с прямым соединением экранов для силовых кабелей с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 110 кВ или МКСРЭ-64/110 с разделением экранов для силовых кабелей с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 110 кВ. Стресс-конус концевой муфты МККНУ-64/110 для силового кабеля с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 110 кВ.

По итогам Конференции будет сформировано экспертное мнение и позиция, которые определят дальнейшие направления работы НИК РНК СИГРЭ и будут учтены при подготовке российских представителей к 48-ой Сессии СИГРЭ, которая состоится 23–28 августа 2020 года в Париже.