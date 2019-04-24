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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

НИК D1 РНК СИГРЭ принял участие в работе Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии СИГРЭ

РНК СИГРЭ, ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РНК СИГРЭ, НИК D1

17 апреля 2019 года в конференц-зале АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Российский национальный комитет (РНК СИГРЭ) провел Отчетную конференцию по итогам 47-й Сессии СИГРЭ, которая состоялась 26-31 августа 2018 года в Париже.

В мероприятии приняли участие основные отечественные потребители и производители электротехнического оборудования, представители профильных законодательных и регулирующих структур, руководители РНК СИГРЭ и его Национальных исследовательских комитетов, ведущие эксперты научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций и специалисты энергетических компаний.

От НИК D1 РНК СИГРЭ в работе конференции приняли участие:

  • Александр Славинский, руководитель НИК D1, д.т.н., генеральный директор ООО «Завод «Изолятор»;
  • Иван Панфилов, коммерческий директор, 1-й заместитель генерального директора ООО «Масса»;
  • Владимир Устинов, координатор НИК D1, зам директора по качеству ООО «Масса»;
  • Алексей Утепов, председатель Общественного Совета по диагностике силового электрооборудования при ИТЦ;
  • Вадим Осотов, к.т.н., главный специалист ОАО «Свердловэлектроремонт»;
  • Марина Владимирова, ведущий инженер сектора диагностики Электротехнической службы ДЭиР АО «Тюменьэнерго»;
  • Валерий Русов, к.т.н., главный инженер ООО «Димрус», член НИК;
  • Александр Монастырский, к.т.н., зав. НИС ВИ СПбПУ, член НИК;
  • Максим Бобрышев, руководитель проектов – инженер Отдела  поставок технологических материалов ООО «ЭлекТрейд-М», член НИК;
  • Марсель Гарифуллин, д.т.н., профессор кафедры ЭСиС ФГБОУ  ВО «КГЭУ», член НИК;
  • Сергей Кассихин,  главный инженер СКТБ, член НИК;
  • Татьяна Дубровская, член НИК, отдел метрологического обеспечения электрических измерений в промышленности, ВНИИМС;
  • Галина Устинова, секретарь НИК D1, инженер ООО «Масса».

Представители России от разных Национальных исследовательских комитетов обсудили мировые тенденций развития техники и технологий в электроэнергетике, а также актуальные для России вопросы и направления работы с учетом международного опыта.

Доклад «Основные направления мониторинга, диагностики и испытаний электротехнического оборудования по итогам 47-й Сессии СИГРЭ Исследовательского комитета D1» представил Александр Славинский, д.т.н., руководитель НИК D1 РНК СИГРЭ, представитель России в Исследовательском комитете D1, генеральный директор ООО «Завод «Изолятор».

В докладе А. Славинский представил информацию по ИК D1(стратегическое, техническое направление деятельности по рабочим группам), обзор международных рабочих групп ИК D1 СИГРЭ, открытых для участия, обзор основных тенденций развития и применения систем изоляции HVDC, экология, надежность, диагностика и испытания электротехнического оборудования по итогам 47-й Сессии СИГРЭ. По интеграционному сотрудничеству А. Славинский отметил, что на полях 47-ой Сессии СИГРЭ компании Mehru и «Изолятор» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве и взаимодействии в рамках реализации проекта создания совместного предприятия (СП) по организации на территории Индии производства высоковольтных вводов высокого напряжения с твердой RIP-изоляцией. В докладе также был представлен обзор приоритетных тем 48-ой Сессии СИГРЭ по ИК D1, которая пройдет в Париже с 23 по 28 августа 2020 года.

В постер-сессии российских докладов на 47-й Сессии СИГРЭ на русском языке на Отчетной конференции было представлено два доклада:

  • «Оценка состояния бумажной изоляции силовых трансформаторов в зависимости от содержания метанола, растворенных в трансформаторном масле» д.т.н., Л. А. Дарьян, А. В. Максимченко (АО «Техническая инспекция ЕЭС»), Р.М. Образцов, Л.Х.Ле (Ханойский энергетический университет, Вьетнам).
  • «Использование оптической спектроскопии для контроля качества минеральных трансформаторных масел», профессор кафедры ЭСиС М.Ш. Гарифуллин, профессор кафедры ЭСиС В.К. Козлов (КГЭУ).

В тематических выступлениях компаний-участниц Технической выставки 47-й Сессии СИГРЭ, партнеров Отчетной конференции с докладом «Общественный Совет по диагностике силового электрооборудования при ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг» как диалоговая площадка для эксплуатирующих, сервисных, диагностических компаний, научных центров и заводов-изготовителей оборудования» выступил А. Утепов, председатель Общественного Совета по диагностике силового электрооборудования при ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг». НИК D1 и компания «Изолятор» приняли участие в выставочной экспозиции Отчетной конференции РНК СИГРЭ и представили экспонаты-макеты инновационной продукции завода «Изолятор»:

  1. Высоковольтный ввод конденсаторного типа 110 кВ с внутренней RIN- и полимерной внешней изоляцией для ввода или вывода высокого напряжения из бака трансформатора.
  2. Стресс-конус соединительных муфт МКСПСЭ-64/110 с прямым соединением экранов для силовых кабелей с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 110 кВ или МКСРЭ-64/110 с разделением экранов для силовых кабелей с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 110 кВ.
  3. Стресс-конус концевой муфты МККНУ-64/110 для силового кабеля с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 110 кВ.

По итогам Конференции будет сформировано экспертное мнение и позиция, которые определят дальнейшие направления работы НИК РНК СИГРЭ и будут учтены при подготовке российских представителей к 48-ой Сессии СИГРЭ, которая состоится 23–28 августа 2020 года в Париже.

 

Компания: РНК СИГРЭ

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