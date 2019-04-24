На двух станциях Каскада Кубанских ГЭС начато строительство зданий КРУЭ

В рамках реализации Программы комплексной модернизации РусГидро на Каскаде Кубанских ГЭС (филиал РусГидро) продолжается реконструкция распределительных устройств. Устаревшее оборудование открытых распределительных устройства (ОРУ) напряжением 110 кВ будет заменено на современные элегазовые распределительные устройства (КРУЭ) закрытого типа.



Оборудование КРУЭ будет смонтировано в специально построенных для него зданиях. В настоящее время подрядной организацией АО «Гидроремонт-ВКК» подготовлено основание здания КРУЭ ГЭС-1, выполнено свайное поле фундамента. На Сенгилеевской ГЭС разработан котлован под фундамент здания КРУЭ, подготовлено основание фундаментов.



КРУЭ являются частью схемы выдачи электроэнергии гидроэлектростанции, они обеспечивают ее связь с энергосистемой. В отличие от традиционных распределительных устройств открытого типа, КРУЭ очень компактно, защищено от неблагоприятных погодных явлений, пожаробезопасно, почти не требует обслуживания.



Так же начались строительно-монтажные работы по переключению сторонних потребителей от шин собственных нужд ГЭС-2 и ГЭС-3. Ведутся земляные работы по устройству фундамента трансформатора Т-31 ГЭС-3. Выполнена кабельная канализация для прокладки контрольных кабелей от главного щита управления ГЭС-2 к открытому распределительному устройству (ОРУ-330 кВ).



Программой модернизации предусмотрена замена на КРУЭ в течение ближайших лет распределительных устройств восьми станций Каскада Кубанских ГЭС (всех станций каскада, за исключением введенной в эксплуатацию в 2011 году Егорлыкской ГЭС-2 и Новотроицкой ГЭС, на которой КРУЭ уже было смонтировано ранее). На всех этих станциях будут установлены КРУЭ-110 кВ, а на ГЭС-2 и ГЭС-4 также КРУЭ-330 кВ.



РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.