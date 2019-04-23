Представители ПАО "Россети" принимают участие в Форуме "Релавэкспо-2019"

23 апреля 2019 года в г. Чебоксары открылась V научно-практическая конференция «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем России» («РЕЛАВЭКСПО»). Мероприятие традиционно собирает специалистов служб РЗА и автоматизации сетевых и генерирующих предприятий, проектных организаций, крупнейших компаний-производителей и поставщиков электротехнического оборудования из десятков регионов страны. Среди участников форума - представители ПАО «Россети», ПАО «МРСК Волги» и филиала «Чувашэнерго».

Главная тема конференции - «Вектор развития релейной защиты, автоматики и управления: экономичность и надежность электроснабжения». В первый день форума участники с большим интересом осмотрели экспозицию выставки «Цифровая электротехника – электротехника будущего», где познакомились с последними достижениями в области релейной защиты и автоматизации. В повестке дня также было посещение ряда чебоксарских предприятий – производителей электротехнической продукции.



Программа работы форума рассчитана на 3 дня. За это время помимо пленарного заседания пройдут 6 тематических секций, на которых участники конференции обсудят актуальные вопросы современного состояния отечественного производства устройств РЗА, перспективы развития диагностики электрических сетей, а также обменяются опытом использования инновационных решений для электросетевого комплекса. В ходе прямого общения разработчики и производители электротехнического оборудования получат оценку предлагаемых ими технических решений и новые требования для совершенствования выпускаемой продукции, а специалисты энергокомпаний - подробные ответы на вопросы, возникшие в ходе эксплуатации уже приобретенных изделий.