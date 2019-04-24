Системные операторы России и Бразилии развивают сотрудничество в области создания АСДУ нового поколения

В рамках заключенного в 2018 году соглашения о сотрудничестве и обмене опытом системный оператор Бразилии Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) провел анализ предварительного проектного решения по разработке оперативно-информационного комплекса (ОИК) нового поколения, подготовленного АО «СО ЕЭС».

Итогом проведенной системным оператором Бразилии независимой экспертизы стала высокая оценка качества представленной для анализа документации «Предварительное проектное решение ОИК нового поколения». В заключении отмечается, что проектное решение имеет значительное сходство с программно-аппаратным комплексом SCADA/EMS REGER, используемым в процессе управления электроэнергетическим режимом энергосистемы Бразилии и за пять лет использования показавшим свою высокую эффективность. Бразильские эксперты считают, что проектное решение ОИК нового поколения подходит для такой энергосистемы, как российская, и может быть реализовано для управления режимами ЕЭС России с учетом принятых в российской электроэнергетике эксплуатационных, технологических и нормативно-правовых требований.



Проект REGER предполагающий модернизацию автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ) всех диспетчерских центров Бразилии на базе унифицированного программного обеспечения, был реализован ONS в 2005-2013 гг. и введен в эксплуатацию в конце 2013 года.



Независимая экспертная оценка проектной документации ОИК нового поколения российского системного оператора стала частью договоренностей об обмене опытом между ONS и АО «СО ЕЭС», достигнутых в ноябре 2017 года в Рио-де-Жанейро и в 2018 году закрепленных в соглашении о сотрудничестве и обмене опытом.



Поскольку функции по оперативно-диспетчерскому управлению в обеих странах выполняют независимые системные операторы, а Единая энергетическая система России имеет ряд общих черт с энергетической системой Бразилии, анализ бразильскими коллегами проектных решений по автоматизации диспетчерского управления представляет значительный интерес для АО «СО ЕЭС».



В рамках соглашения о сотрудничестве и обмене опытом также предполагается взаимный обмен опытом реализации ряда инновационных проектов на основе синхронизированных векторных измерений (СВИ), в том числе прикладных решений, использующих данные СВИ в системах автоматизации диспетчерского управления.