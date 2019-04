ABB представила решения для цифрового электропривода 4.0

В рамках «Дня электропривода» эксперты ABB представили свое видение цифровизации управления электроэнергией, а также рассказали об инновационном решении ABB Ability™ Digital Powertrain для большей выгоды заказчиков и партнеров, переходящих на цифровые решения.

Компания ABB, мировой технологический лидер в области промышленной автоматизации и решений для энергетики, собрала экспертов отрасли в рамках «Дня электропривода» – мероприятия, посвященного цифровой трансформации управления энергией для промышленности и инфраструктуры. Для партнеров и заказчиков компания представила свои решения для основных технологических задач, актуальных на промышленных предприятиях и объектах гражданского строительства, в том числе новинку – цифровые приводные системы, использующие все преимущества цифровой среды ABB Ability™ – ABB Ability™ Digital Powertrain.

Цифровая приводная система ABB Ability™ Digital Powertrain объединяет приводы, двигатели, элементы механических трансмиссий и технологическое оборудование, обеспечивая бесперебойную работу и производительность. Данные, полученные с помощью такой системы, позволяют клиентам быстрее получать информацию и принимать наиболее оптимальные и обоснованные решения для надежной и эффективной работы своих объектов.

ABB Ability™ подходит для применения в различных отраслях промышленности. Она позволяет пользователям через единый универсальный портал «видеть» в цифровом формате операционные параметры и показатели работоспособности оборудования, включая его готовность, условия окружающей среды и сообщения о неисправностях.

Компоненты цифровой приводной системы оснащены датчиками и связью с облаком. Приводы способны управлять любым двигателем и подключаются через облачный шлюз, в то время как двигатели, установленные подшипники и насосы соединяются беспроводным способом с использованием интеллектуальных датчиков ABB Ability™ Smart Sensor.

ABB уделяет особое внимание предиктивному сервису, который позволяет оценивать фактическое состояние оборудования и прогнозировать его изменения (conditional monitoring). В основе предложения АВВ по сервису – современные методы, решения и программно-аппаратные продукты ABB, о которых эксперты компании также рассказали в ходе деловой программы «Дня электропривода».

«Приводная система ABB Ability™ Digital Powertrain – это наш ответ на вызовы, стоящие перед предприятиями и операторами инфраструктурных объектов в цифровую эпоху, – говорит Руслан Хисматуллин, директор подразделения «Электропривод» компании АВВ в России. – Сбор данных и аналитика помогают нашим клиентам быстрее узнавать состояние их оборудования и выполнять более безопасные, надежные и эффективные операции. Кроме того, постоянный поиск новых цифровых решений позволяет ABB как лидеру промышленной автоматизации лучше понимать задачи клиентов и партнеров, которые становятся все более автоматизированными».

Безопасность на производстве

Безопасность критически важна для многих отраслей, в частности на производстве продуктов питания и напитков, в логистике, где неисправности могут создать серьезную угрозу безопасности оборудования и сотрудников. Система мониторинга для цифрового электропривода в этих отраслях гарантирует удаленное выявление неисправностей через портал мониторинга для обеспечения безопасной работы.

Надежность

Для предприятий горнодобывающей, нефтегазовой, металлообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности отказ системы электроснабжения и незапланированный простой могут стоить сотни тысяч долларов. Лидеры рынка находят способ избежать потерь, в частности горнодобывающая компания Glencore использует цифровые приводные системы ABB Ability™ для мониторинга оборудования: «Мы используем сервис мониторинга состояния системы насосов для морской воды, которая распределяет охлаждающую воду на нашем заводе. Это критически важная часть процесса, – говорит Сигурд Бьерланд, инженер-электрик по техническому обслуживанию в Glencore Nikkelverk в Норвегии. – Интеграция ABB Ability ™ дает нам возможность собрать больше информации и сравнить данные, поступающие от двух решений для мониторинга – на объекте и дистанционно. Полезно видеть состояние нашего оборудования онлайн».

Эффективность для инфраструктуры

Решения для мониторинга цифровых приводных систем с использованием ABB Ability™ уже успешно используются в системах охлаждения, отопления, водоснабжения и других инженерных системах зданий во всем мире. Компании по водоснабжению используют мониторинг, чтобы операторы своих станций получали отчеты в режиме реального времени о схемах использования, энергопотреблении и величинах нагрузки. Данные обновляются и доступны в любое время, а специалисты АВВ могут в случае необходимости проанализировать оборудование, например, чтобы оценить влияние окружающей среды на него.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) – технологический лидер с портфелем комплексных решений для цифровых отраслей. 130 лет опыта в развитии инноваций позволяют сегодня АBB лидировать в области цифровых технологий c четырьмя клиентоориентированными подразделениями – «Электрификация», «Промышленная автоматизация», «Электропривод» и «Робототехника и дискретная автоматизация» – объединенных общей цифровой платформой ABB Ability™.

Бизнес ABB «Электрические сети» перейдет в компанию Hitachi в 2020 году. ABB ведет бизнес в более чем 100 странах при общем числе сотрудников, превышающем 147 000 человек.