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Модернизация

Александр Матовников и Павел Ливинский обсудили вопросы развития энергетики СКФО

Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр Матовников и генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский провели в Минеральных Водах рабочую встречу, которая была посвящена мерам дальнейшего развития электросетевого комплекса округа.

Глава ПАО «Россети» рассказал представителю Президента РФ в СКФО об итогах встреч, проведенных накануне с главами Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым и Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.

- Обсуждение вопросов прошло продуктивно. В каждой из республик СКФО мы нацелены на реализацию конкретных действий для повышения качества электроснабжения потребителей, - сообщил Павел Ливинский.

- Приоритетами для нас являются надежное и бесперебойное обеспечение энергоресурсами населения, объектов социальной сферы и хозяйственного комплекса, ликвидация неплатежей, обновление электрических сетей. Мы поддержим энергичные шаги крупнейшего электросетевого предприятия страны для решения этих важнейших задач, - заверил Александр Матовников.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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