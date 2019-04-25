Александр Матовников и Павел Ливинский обсудили вопросы развития энергетики СКФО

Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр Матовников и генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский провели в Минеральных Водах рабочую встречу, которая была посвящена мерам дальнейшего развития электросетевого комплекса округа.

Глава ПАО «Россети» рассказал представителю Президента РФ в СКФО об итогах встреч, проведенных накануне с главами Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым и Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.

- Обсуждение вопросов прошло продуктивно. В каждой из республик СКФО мы нацелены на реализацию конкретных действий для повышения качества электроснабжения потребителей, - сообщил Павел Ливинский.