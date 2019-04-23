Андрей Черезов: "Испытания подтвердили способность Крымской энергосистемы успешно работать в изолированном режиме"

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25 апреля 2019, 17:15
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, КРЫМ
Отрасль: Электроэнергетика
Москва, 25 апреля. - Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов подвел итоги натурных испытаний по длительной работе энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя изолировано от Единой энергетической системы России.
Андрей Черезов рассказал, что испытания проводились 2 дня с 23 апреля, и сопровождались отключением энергомоста между Крымом и Краснодарским краем.
«Энергосистема Республики Крым и г. Севастополя доказала способность работать изолировано от Единой энергетической системы России и обеспечивать потребителей энергией в полном объеме», - сказал заместитель Министра.
По словам Андрея Черезова, одной из ключевых задач было безаварийное прохождение испытаний.
«Мы смогли экспериментально подтвердить технические возможностей новых электростанций - Балаклавской и Таврической ТЭС в части соблюдения баланса выработки и потребления электроэнергии энергосистемой Республики Крым и г. Севастополя», - добавил заместитель Министра.