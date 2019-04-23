Андрей Черезов: "Испытания подтвердили способность Крымской энергосистемы успешно работать в изолированном режиме"

Москва, 25 апреля. - Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов подвел итоги натурных испытаний по длительной работе энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя изолировано от Единой энергетической системы России.

Андрей Черезов рассказал, что испытания проводились 2 дня с 23 апреля, и сопровождались отключением энергомоста между Крымом и Краснодарским краем.

«Энергосистема Республики Крым и г. Севастополя доказала способность работать изолировано от Единой энергетической системы России и обеспечивать потребителей энергией в полном объеме», - сказал заместитель Министра.

По словам Андрея Черезова, одной из ключевых задач было безаварийное прохождение испытаний.