Бочаров: На "Красном Октябре" выстраивается прозрачная схема работы

Фото: Александр Куликов Фото: Александр Куликов Фото: Александр Куликов

Губернатор Волгоградской области проводит на базе завода рабочее совещание по вопросам развития промышленности и оздоровлению металлургического гиганта.

О встрече промышленников и представителей профильных комитетов на территории Волгоградского металлургического завода (ВМЗ) было условлено еще в начале апреля. Перед совещанием Андрей Бочаров совершил обход промышленной площадки "Красного Октября", проверив, как в реальности обстоят дела с оздоровлением производства.

Во время последнего визита на завод губернатор был возмущен, в каких нечеловеческих условиях работал коллектив.

За полгода ситуация на заводе значительно изменилась: руководство работает над возвращением производственных объемов, создаются условия для сотрудников, серьезно стоит вопрос о снижении негативного выброса в атмосферу.

- Мы видим, как вы болеете и переживаете за будущее завода после процедуры его банкротства. Это вселяет надежду, что мы не зря проделали такой общий путь, - отметил Андрей Бочаров на совещании. - Главный итог: производственная деятельность стабилизирована, коллектив сохранен, выстраивается прозрачная схема работы, и рассматриваются дальнейшие планы развития. Сегодня на 95% восстановлена та система, которая когда-то работала. Поэтапно мы реализуем цели и задачи по обеспечению экологической безопасности работы предприятия и минимизации выбросов в атмосферу. Мы видим заинтересованность руководства в реализации этих проектов.

9 апреля этого года в Камышине Андрей Бочаров провел совещание по развитию промышленного звена региона, на котором были определены планы и задачи на ближайшую перспективу. Поездка на "Красный Октябрь" стала первой в числе промышленных площадок, которые предложил посетить губернатор на этом собрании.В настоящее время на площадке бывшего «Химпрома» идет строительство современного российско-японского производства метанола и еще трех производств. Предприятие даст региону семь тысяч новых рабочих мест. После пяти лет простоя возобновляется выпуск первичного алюминия на Волгоградском алюминиевом заводе, там же реализуется проект по запуску анодной фабрики — уже создано порядка 1,5 тысячи рабочих мест. За последние пять лет в регионе было открыто 50 новых производств, работу получили 5600 жителей.

«МТВ.онлайн»

Фото: Александр Куликов