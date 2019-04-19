Денис Мантуров провел заседание Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции

Москва, 24 апреля. – В Ситуационном центре Единого Правительственного комплекса под председательством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова прошло первое в этом году заседание Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

В числе приоритетных тем заседания выделен целый ряд направлений – трубная и кабельно-проводниковая промышленность, а также развитие системы аккредитации и оценки соответствия.

На заседании Государственной комиссии обсудили предложения, позволяющие минимизировать возможности использования некачественных труб. По словам Министра, использование фальсифицированной трубной продукции создает серьезные риски аварий, в том числе в коммунальной сфере.

По данным Росстата доля сетей, подлежащих замене, - более 40%. Незаконное использование для этих целей труб, бывших в употреблении, с большой вероятностью может привести к причинению значительного материального ущерба

- сказал Денис Мантуров.

В ходе совещания был затронут вопрос поиска новых форматов взаимодействия органов власти и бизнеса. Пилотный проект по входному контролю кабельной продукции энергетического назначения был запущен Госкомиссией в декабре 2017 года, с участием Комиссий в 9 субъектах Российской Федерации, строительных организаций и отраслевого объединения и показал себя как хороший пример системной проработки вопроса и может быть масштабирован на другие отрасли.

Ещё одним из ключевых направлений работы Государственной комиссии стало развитие системы аккредитации и оценки соответствия. Несмотря на то, что система призвана устанавливать барьеры на пути попадания нелегальной продукции на рынок, нередко мы сталкивается с ситуацией, когда в этой сфере действуют недобросовестные аккредитованные компании. По словам Министра, система должна отказаться от формального подхода при формировании перечня аккредитованных лиц, чтобы у органов, занимающихся его составлением, были полномочия по проверке фактического, реального состояния тех, кто желает стать аккредитованным органом.

Кроме того, членами Госкомиссии одобрен проект постановления Правительства Российской Федерации «О порядке и основаниях принятия национальным органом по аккредитации решений о включении аккредитованных лиц в национальную часть единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза и об их исключении из него»,которымпредусмотрена новая процедура принятия решений о включении органов по оценке соответствия в национальную часть единого реестра Евразийского экономического союза.

Предлагаемый подход позволит пресечь необоснованную выдачу документов об оценке соответствия и поддержать тем самым легальный бизнес

- отметил Денис Мантуров.