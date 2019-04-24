Глава Рязанской области Николай Любимов и генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский провели рабочую встречу

25 апреля 2019 года в Москве состоялась рабочая встреча Губернатора Рязанской области Николая Любимова с генеральным директором ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорем Маковским. В общении также приняли участие заместитель генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – директор филиала «Рязаньэнерго» Михаил Подлягин и генеральный директор АО «Корпорация Развития Рязанской области» Юрий Иванов.

На встрече стороны обсудили вопросы повышения доступности технологического присоединения к сетям Рязаньэнерго, обеспечения энергетической инфраструктурой реализуемых в Рязанской области перспективных инвестиционных проектов. Это предприятия сельскохозяйственного комплекса, формирующиеся индустриальные парки (крупные участки промышленного назначения с необходимой для размещения производств инфраструктурой).

«Реализация данных проектов позволит повысить инвестиционную привлекательность региона, создаст благоприятные условия для дальнейшего социально-экономического развития Рязанской области», - отметил глава МРСК Центра - управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский.

Также в ходе встречи Николай Любимов и Игорь Маковский оценили ход реализации регуляторного соглашения, подписанного между МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья и Рязанской областью в рамках РИФ-2019. Данное соглашение предусматривает реализацию комплексной программы модернизации электросетевого комплекса Рязанской области с использованием цифровых технологий и фиксации стратегических взаимоотношений по консолидации электросетевых активов на базе группы компаний ПАО «Россети».

Согласно первому этапу Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 2019-2030 гг.» в период 2019 – 2021 гг. энергетики оптимизируют районные диспетчерские пункты и создадут единый центр оперативно-технологического и ситуационного управления сетями (ЕЦУС). Цифровой станет подстанция 110 кВ «Вожа». На объекте предусмотрено создание шины процесса на базе инновационного протокола мгновенного обмена данными МЭК 61850, техническое перевооружение открытого распредустройства 110 кВ с использованием новых микропроцессорных устройств защит и управления технологическими параметрами.

Также будет реализован проект «Цифровой район электрических сетей» (РЭС)», который предполагает внедрение технологии распределенной автоматизации и системы интеллектуального управления без участия персонала. В зону ответственности РЭС войдут микрорайон города Рязани Солотча, Рязанский и Рыбновский районы Рязанской области.

В завершение встречи стороны выразили готовность к долгосрочному сотрудничеству в вопросах улучшения инвестиционного климата в регионе, развития бизнеса и обеспечения комфорта для населения региона.