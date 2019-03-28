Группа компаний "Хевел" построит крупнейшую солнечную электростанцию с накопителем энергии

Группа компаний «Хевел» до конца года построит крупнейшую в России гибридную солнечную электростанцию с промышленными накопителями энергии. Солнечная генерация общей мощностью 10 МВт будет расположена в Бурзянском районе Республики Башкортостан.

Электроснабжение в данном районе осуществляется одноцепной линией электропередачи протяженностью 100 км (г. Белорецк – с. Старосубхангулово) с тупиковой подстанцией. Бурзянская СЭС с встроенной системой хранения энергии ёмкостью 8 МВт*ч будет работать как параллельно с сетью, так и в автономном режиме. Таким образом, электростанция обеспечит электроэнергией весь район, а в случае аварийного отключения или ремонтных работ на линии электропередачи снабдит электричеством больницы, школы, детские сады в автономном режиме.

«Мы продолжим изучать технологический потенциал распределенной генерации и на базе уже построенных объектов солнечной генерации будем отрабатывать эффективные решения для внедрения в России и экспорта с учётом потребностей конкретных групп потребителей», – отметил генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай.

В рамках инвестиционной программы «Распределённая генерация» компанией «Хевел» реализуется ряд проектов. Один из них предусматривает оснащение сетевой Кош-Агачской СЭС в Республике Алтай системой хранения энергии в качестве пилотного проекта для проведения испытаний возможностей ее работы в энергосистеме. Интеграция накопителей обеспечит балансировку собственных энергетических режимов для повышения надежности работы энергосистемы. Ещё одним направлением является разработка технологии строительства плавучих солнечных электростанций для энергоснабжения объектов инфраструктуры в России и странах Юго-Восточной Азии.

В реализацию первого этапа собственной инвестиционной программы «Распределённая генерация» «Хевел» вложит более 1050 млн руб.

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Группа компаний «Хевел» основана в 2009 г. является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят три подразделения: завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске (Чувашская Республика), девелоперское подразделение, которое проектирует, строит и эксплуатирует солнечные электростанции, а также Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (г. Санкт-Петербург), который является крупнейшей в России профильной научной организацией в сфере фотовольтаики.

С 2014 года компания построила 379 МВт сетевой солнечной генерации в республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, а также в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской и Саратовской областях. Общий объём проектов сетевой генерации до 2022 года составляет 907,5 МВт. www.hevelsolar.com