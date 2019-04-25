Китай получит 20% в "Арктик СПГ"

НОВАТЭК заключил соглашения с китайскими CNOOC и CNODC (дочерняя структура CNPC) по продаже им по 10% в своем втором проекте по сжижению газа «Арктик СПГ». Таким образом, Китай станет крупнейшим иностранным акционером проекта, в котором сам НОВАТЭК планирует сохранить 60%. Еще 10% у французской Total, что оставляет НОВАТЭКу возможность привлечь еще одного партнера.

НОВАТЭК подписал обязывающие соглашения о продаже долей в своем проекте «Арктик СПГ» с китайскими компаниями CNODC (дочерняя структура CNPC) и CNOOC. Они получат по 10% в проекте, подписания произошли в Пекине в рамках форума «Один пояс, один путь». CNPC уже является партнером НОВАТЭКа по его первому проекту «Ямал СПГ», где владеет 20%, а также покупает газ по долгосрочному контракту. Со CNOOC НОВАТЭК ранее активно не сотрудничал.

Привлечение китайских компаний — важнейшая точка для проекта, говорят собеседники “Ъ” на рынке, поскольку это обеспечит «Арктик СПГ» сбыт, как минимум, 20% газа (новые партнеры по условиям соглашения должны законтрактовать на долгосрочной основе объемы СПГ, пропорциональные своей доле в проекте). Мощность «Арктик СПГ» должна составить 19,8 млн тонн в год.

Кроме того, приход китайских компаний обеспечит участие китайских банков в проектном финансировании «Арктик СПГ», а также в финансировании строительства СПГ-танкеров.

Собеседники “Ъ” также считают вполне вероятным, что китайские компании могут войти в капитал перевалочных терминалов в Мурманске и на Камчатке, которые НОВАТЭК хочет построить к 2023 году и об участии в которых с долей в 10% уже объявила Total.

Условия сделки с китайскими компаниями не раскрываются.

Теперь у НОВАТЭКа есть три партнера в «Арктик СПГ» с долями по 10% — две китайские компании и французская Total. НОВАТЭКу остается привлечь еще одного (или нескольких) на долю в 10%, чтобы сохранить себе 60% в проекте, как компания изначально планировала. Основными претендентами на эту долю являются японский консорциум Mitsui и Mitsubishi, а также саудовская Saudi Aramco.

Коммерсант