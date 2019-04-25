МОЭСК строит кабельную линию для присоединения подстанции "Хованская"

В соответствии с инвестиционной программой ПАО «МОЭСК» (входит в группу компаний «Россети») филиал «Московские высоковольтные сети» ведет строительство двухцепной кабельной линии (КЛ) 220 кВ «Лесная – Хованская». Данная кабельная линия необходима, чтобы присоединить к сети через действующую подстанцию (ПС) «Лесная» новую подстанцию «Хованская», которая станет самой крупной в ТиНАО и даст мощный импульс развитию присоединенных территорий г. Москвы.

В рамках данного проекта выполняется прокладка кабеля 220 кВ от строящейся ПС «Хованская» до существующей ПС «Лесная».

Протяженность строящейся кабельной линии составляет около 14 км. Трасса кабельной линии проходит вдоль Калужского шоссе, пересекает р. Десну. Для пересечения проезжих частей, железнодорожных путей и зон, насыщенных коммуникациями, применяется бестраншейный метод горизонтально-направленного бурения (ГНБ). По проекту предусмотрено 19 таких участков общей протяженностью 2,16 км. На данный момент все 19 участков ГНБ пройдены.

Линия выполняется двухцепной с применением одножильного кабеля на напряжение 220 кВ. Энергетики используют экологичный тип кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена. Прокладка выполняется в земле с защитой железобетонными плитами.

На «Лесной – Хованской» будет смонтировано 180 соединительных муфт, а также 12 концевых муфт – шесть из них на комплектном распределительном элегазовом устройстве (КРУЭ) подстанции «Хованская» и шесть – на открытом распределительном устройстве (ОРУ) подстанции «Лесная».

Ввод в эксплуатацию строящейся кабельной линии запланирован на 2019 год.