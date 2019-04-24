МРСК Юга примет в свои сети в Калмыкии "солнечную" электроэнергию

ПАО «МРСК Юга» (входит в ГК «Россети») примет в свои сети «солнечную» электроэнергию в Республике Калмыкия. Строительство крупных солнечных электростанций позволит республике выйти на полное энергообеспечение и существенно повысить инвестиционную привлекательность региона.

Калмыцкий филиал МРСК Юга осуществит технологическое присоединение к электрическим сетям объектов солнечной генерации - Малодербетовской СЭС мощностью и Яшкульской СЭС мощностью по 49 МВт каждая, строительство которых началось в апреле 2019 года. На сегодняшний день Калмыкия потребляет примерно 98 МВт в год, при этом республика не имеет собственных крупных объектов генерации – вся электроэнергия поступает из соседних регионов по воздушным сетям. Кроме того, сейчас Калмыкия испытывает трудности с технологическим присоединением энергоемких объектов. После ввода в эксплуатацию солнечных электростанций МРСК Юга готова обеспечить транспорт и распределение электроэнергии по своим сетям в регионе.

«Немаловажную роль в реализации этого масштабного проекта играет технологическое присоединение новых электростанций к единой энергосети. Эту работу полностью берет на себя калмыцкий филиал МРСК Юга. Генерация такого объема электроэнергии, в первую очередь, позволит повысить надежность энергоснабжения и улучшит инвестиционную привлекательность региона», - отметил генеральный директор ПАО «МРСК Юга» Борис Эбзеев.