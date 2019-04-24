На Зейской ГЭС прошел межведомственный Круглый стол

На Зейской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») прошел Круглый стол, в котором приняли участие представители городской и районной администраций, Управлений по ГО и ЧС, эксплуатации Зейского водохранилища, Зейской гидрометеообсерватории, Зейской ГЭС, учреждений города, общественности и средств массовой информации. Участники мероприятия обсудили особенности прохождения в г. Зее и Зейском районе Амурской области половодья 2019 года.

По прогнозу Зейской Гидрометеорологической обсерватории, приток воды во 2 квартале не превысит среднемноголетние значения и составит 1000-1200 м³/с при норме 1090 м³/с.

Как отметил первый заместитель директора – главный инженер Зейской ГЭС Вячеслав Шепелев, на станции выполнены все плановые мероприятия по обеспечению надежной и безаварийной работы оборудования и сооружений во время прохождения паводкового периода. Проводится ежесуточный контроль притока и уровня воды в верхнем и нижнем бьефе гидроузла. Обеспечено взаимодействие с Правительством Амурской области, Администрациями г. Зеи и Зейского района, областной, городской и районной паводковыми комиссиями, органами МЧС Амурской области, г. Зеи и Зейского района, с территориальным органом «Росгидромета» по вопросам информационного обмена на период пропуска половодья.

Обеспечена резервная емкость Зейского водохранилища для аккумуляции расчетного паводка. Отметка предполоводной сработки (310,00 м) была достигнута 4 марта. По состоянию на 25 апреля отметка уровня верхнего бьефа составила 308,74 м, отметка нижнего бьефа - 221,87 м, суммарный средний приток за прошедшие сутки – 125 м³/с. Объем резервной емкости водохранилища – 33,036 км³.

Режим сработки водохранилища осуществляется в соответствие с расходами, установленными Амурским бассейновым водным управлением, с учетом требований правил использования водных ресурсов Зейского водохранилища на р. Зея.

В заключении Круглого стола, его участники сделали выводы, что местные органы власти, подразделения МЧС России, водопользователи и гидрометслужба готовы к прохождению паводкового периода 2019 года.

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Половодье - один из самых ответственных и напряженных периодов в работе ГЭС. Это время повышенной нагрузки на гидротехнические сооружения, оборудование и персонал, который должен обеспечить безопасность населения и надежность эксплуатации станции.

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО "Системный оператор Единой энергетической системы", органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.

Информация о гидрологической обстановке ГЭС, входящих в состав РусГидро, представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики по адресу: http://www.rushydro.ru/hydrology/informer/

О том, как производится регулирование работы водохранилищ на примере Волжско-Камского каскада, рассказывается в видеоролике, размещенном по адресу: http://www.rushydro.ru/press/polovode/video-vkk/