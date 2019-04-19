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Мероприятия

Неделя без турникетов. Экскурсия на предприятии ЗАО "ЗЭТО"

Неделя без турникетов. Экскурсия на предприятии ЗАО ЗЭТО

25 апреля 2019, 09:40
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электротехника 

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ЗЭТО

ЗЭТО

В этом году экскурсии школьников на производство проходят в рамках акции #Неделябезтурникета и в них приняли участие учащиеся старших классов практически всех школ города. В один из дней на заводе побывали и учащиеся 9 класса подшефного лицея № 11.

Вначале ребят познакомили с мозговым центром предприятия – отделом технолога и главного конструктора, а затем провели по цехам.

Конечно, ребята не могут понять всех нюансов сложнейшего производства, но им было интересно посмотреть современные станки и оборудование, установленное на предприятии.

«Особенно понравились станки ЧПУ, мы даже не думали, что на каком-то заводе в нашем городе есть такое оборудование. Было очень интересно» - поделились своими впечатлениями ребята.

Конечно, сразу с выбором профессии определиться сложно, но именно с таких экскурсий на производство и зарождается интерес к той или иной профессии.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ЗАО "ЗЭТО"

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