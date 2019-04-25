Объем инвестиций в экономику Адыгеи по итогам 2018 года превысил $500 млн

МАЙКОП, 25 апреля. /ТАСС/. Объем инвестиций, привлеченных в экономику Адыгеи в 2018 году, превысил $500 млн, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе главы республики по итогам выступления делегации региона на бизнес-форуме в промышленной палате Анкары.

"Всего по итогам 2018 года объем инвестиций в регион составил более $500 млн, рост - 142,5% по сравнению с 2017 годом", - сказал собеседник агентства, подчеркнув, что по этому показателю Адыгея занимает первое место в стране.

В пресс-службе отметили, что об устойчивой инвестполитике региона свидетельствует рост позиций Адыгеи в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, а также присутствие в республике крупных компаний.

"В частности, IKEA реализует в Адыгее свой крупнейший проект, а госкорпорация "Росатом" строит в республике самую мощную в стране ветроэлектростанцию", - уточнили в пресс-службе.

Как отметил глава региона Мурат Кумпилов, чьи слова приводит пресс-служба, Адыгея имеет широкие возможности для привлечения инвестиций в экономику, в числе основных преимуществ республики - географическое положение, богатые рекреационные ресурсы, хорошая инфраструктура и, "конечно, стабильная общественно-политическая ситуация". Он подчеркнул, что партнерами предприятий и организаций Адыгеи во внешней торговле являются более 30 стран мира, в их числе - и Турция.

В пресс-службе также отметили, что участники бизнес-форума отдельное внимание обратили на индустриальные парки, опыт создания которых перенимался, в том числе, и в Турции. В настоящее время уже действует Теучежский индустриальный парк, планируется создание аналогичных парков еще в трех районах республики и городе Майкопе. Кроме того, представители турецкого бизнеса заинтересовались гастрономическим брендом республики - адыгейским сыром, а также адыгейской солью и чаем.

"Еще одно перспективное для обеих сторон направление - туризм: рекреационные ресурсы Адыгеи и опыт турецких компаний могут стать хорошей основой для развития новых туристских продуктов", - сказали в пресс-службе.

ТАСС