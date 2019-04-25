PJM Interconnection подготовил предложения по проведению планового аукциона на поставку мощности в августе 2019 г.

Независимый системный оператор ряда штатов Восточного побережья США PJM Interconnection (PJM)1 заявил о своей готовности провести очередной ежегодный базовый аукцион по отбору мощности (Base Residual Auction, BRA)2 в августе 2019 г. по правилам 2018 г., несмотря на действующий приказ Федеральной комиссии по регулированию энергетики FERC об их отмене. Соответствующее предложение направлено в FERC c запросом на подтверждение, что комиссия не будет отменять результаты аукциона, если он состоится.

В апреле 2018 г. системный оператор обращался в FERC с предложениями нивелировать негативное влияние на рынок мощности (Reliability Pricing Model, RPM) субсидируемой генерации3 . Комиссия своим приказом отменила действующие правила RPM и от своего имени вынесла на обсуждение проект новых правил, одновременно запросив позицию PJM по вносимым изменениям – прежде всего, условиям применения требований минимального ценового порога (Minimum Offer Price Rule, MOPR) к заявкам, которые подаются строящимися и действующими объектами генерации, получающими внерыночные субсидии.

По итогам рассмотрения проекта FERC системный оператор в октябре 2018 г. представил комиссии на согласование два дополняющих друг друга механизма на базе MOPR, – возможность приостанавливать участие в рынке (Resource Carve-Out, RCO) и повышать рыночные цены путем перерасчета (Extended RCO). Тогда же PJM обратился в FERC за разрешением перенести начало процедур BRA с мая на август 2019 г., если в начале 2019 г. новые правила RPM не будут приняты. Официальный ответ на предложения PJM от комиссии и итоговый приказ FERC по новым правилам RPM в настоящее время не опубликованы.

Со своей стороны, системный оператор в своем предложении провести BRA по старым правилам запросил только разъяснения FERC по процедурным вопросам, без требования принять решение по предлагаемым в RPM изменениям к определенной дате и в ближайшее время.

Официальный сайт PJM Inside Lines

1 Операционная зона включает полностью или частично штаты Делавэр, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Мэриленд, Мичиган, Нью-Джерси, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Теннесси, Вирджиния, Западная Вирджиния и округ Колумбия.

2 BRA организуется PJM за три года до периода поставки. Очередной BRA на плановый 2022-2023 год (поставки с 1 июня 2022 г. по 31 мая 2023 г.) должен был начаться в мае 2019 г.

3 Во многих штатах принимаются специальные программы, которые в различной форме предусматривают выделение из бюджета штата субсидий для участников рынка, что препятствует свободной конкуренции при ценообразовании. Программы поддержки преимущественно предназначены для ВИЭ-генерации.