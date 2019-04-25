Правительство Бразилии планирует возобновить проект строительства ядерного реактора на АЭС Ангра

В национальном плане энергетического развития Бразилии до 2050 г., который Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики планирует выпустить к концу 2019 г., отмечается значительная роль атомной энергетики в электроэнергетическом секторе страны в будущем и намерение правительства возобновить проект строительства ядерного реактора Ангра-3 в муниципалитете Ангра-дус-Рейс (Angra dos Reis) в штате Рио-де-Жанейро.

Реактор Ангра-3 располагаемой мощностью 1 245 МВт (установленная мощность – 1 405 МВт) будет установлен на площадке действующей АЭС Ангра, где уже работают два водо-водяных энергетических реактора (pressurized water reactor, PWR): Ангра-1 мощностью 640 МВт и Ангра-2 мощностью 1 350 МВт. Строительство реактора Ангра-3 началось в 2010 г., но было приостановлено в 2015 г. Владельцем и оператором проекта сооружения Ангра-3 является компания Eletrobras Eletronuclear – дочерняя компания бразильского государственного энергохолдинга Eletrobras.

Правительство рассчитывает, что строительство Ангра-3 будет завершено к 2026 г. за счет привлечения частных инвестиций. Базовый тариф на электроэнергию, выработанную новым энергоблоком был почти удвоен и составил до $ 126/МВт*ч.

На сегодняшний день заинтересованность в инвестировании в проект выразили пять компаний. По последним оценкам, стоимость проекта составит примерно $ 3,9 млрд.

Кроме того, правительство рассматривает вопрос о строительстве в период с 2040 по 2050 гг. новых АЭС, включая АЭС IV поколения и модульных ядерных реакторов малой мощности, в целях удовлетворения растущего потребления.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata