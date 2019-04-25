Самый длинный в России зиплайн планируют построить в уральском туркластере "Гора Белая"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. На горнолыжном комплексе туристического кластера "Гора Белая" под Нижним Тагилом Свердловской области планируется построить самый длинный в России зиплайн, на котором любители экстремальных видов спорта смогут спускаться через ущелье на стальном тросе. В строительство аттракциона протяженностью 1,5 км предполагается вложить 75 млн рублей, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе туркластера.

"Это одно из первых трех соглашений с резидентами об осуществлении деятельности в составе кластера "Гора Белая", инвестор готов вложить в проект строительства зиплайна, протяженность которого составит 1,5 км, порядка 75 млн рублей. Начало строительства запланировано на 2020-2021 годы", - сказала пресс-секретарь.

В проект создания туристско-рекреационного кластера "Гора Белая" в Свердловской области за 10 лет планируется вложить около 45 млрд рублей, из которых 30 млрд рублей составят частные инвестиции. Региональные власти готовы предоставить резидентам кластера налоговые льготы и преференции.

Территория кластера - 2,5 тыс. кв. км, его предполагается разделить на три зоны: рекреационную, которая включает природный парк "Река Чусовая", зону семейного отдыха и непосредственно гору - для спортивного отдыха. На территории создан особый экономический режим для бизнеса.

ТАСС