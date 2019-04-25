Системный оператор провел совещание с потенциальными участниками пилотного проекта по агрегации управления спросом

22 апреля Системный оператор провел совещание, посвященное подготовке к проведению конкурентных отборов исполнителей услуг по управлению спросом.

В мероприятии приняли участие представители сбытовых компаний, гарантирующих поставщиков, независимых компаний, заинтересованных в выполнении функций агрегаторов, потребителей розничного рынка электроэнергии, планирующих участвовать в механизме управления спросом на электроэнергию, а также представители инфраструктурных организаций.

Решение Правительства РФ о реализации пилотного проекта, предоставляющего потребителям розничного рынка возможность участия в управлении спросом через инструменты рынка системных услуг, принято при утверждении постановления от 20.03.2019 №287 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования агрегаторов управления спросом на электрическую энергию в Единой энергетической системе России, а также совершенствования механизма ценозависимого снижения потребления электрической энергии и оказания услуг по обеспечению системной надежности».

В рамках пилотных проектов будет опробовано применение розничными потребителями нового инструмента повышения экономической эффективности электропотребления за счет активного технологического участия в поддержании баланса производства и потребления электроэнергии – ценозависимого потребления, который в настоящее время используется в ЕЭС России только оптовыми потребителями. Задача пилотных проектов – создание инфраструктуры, обеспечивающей возможность участия максимально широкого круга розничных потребителей электроэнергии в ценозависимом потреблении, и определение оптимальных экономических и технологических параметров такого участия.

Сроки действия пилотных проектов, согласно постановлению, определены с 1 июля 2019 г. по 31 декабря 2020 г. Первый отбор исполнителей услуг по управлению спросом планируется провести в июне 2019 года.

Как отметил директор по энергетическим рынкам АО «СО ЕЭС» Андрей Катаев, основная цель состоявшейся встречи – сверить позиции по ключевым вопросам реализации пилотного проекта.

«Учитывая, что до запуска проекта остается совсем немного времени, мы должны постараться максимально быстро урегулировать все вопросы, связанные с конкретными положениями договоров оказания услуг по управлению спросом на электроэнергию, сформировать ответы на все вопросы, связанные с процедурами допуска и порядком проведения отборов, а также взаимодействия между Системным оператором и агрегаторами в рамках исполнения услуг», – сообщил он.

Презентации докладов, представленных на совещании http://so-ups.ru/index.php?id=2315