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Контракты

Собственник холдинга "Сатурн-Р" купил компанию по прокладке коммуникаций

Собственник холдинга Сатурн-Р купил компанию по прокладке коммуникаций

25 апреля 2019, 12:15
Рубрика: Контракты
Метки: ЭЛЕКТИС
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 

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Собственник холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин выкупил ООО «Инженерно-строительная компания «ЭлектИС». Как сообщает «Ъ-Прикамье», бизнесмен стал владельцем 100% долей фирмы 18 апреля. Ранее компания принадлежала Дианике Тенсиной.

Основной вид деятельности компании — производство электромонтажных работ. Чаще всего заказчиком выступало АО «МРСК Урала». В 2017 году выручка ИСК «ЭлектИС» составила 155 млн рублей при чистых убытках на 15,2 млн рублей. По словам самого Репина, он выкупил компанию вынужденно — за долги. При этом отметил, что собирается использовать ИСК «ЭлектИС» в строительных проектах холдинга «Сатурн-Р».

Как сообщается на официальном сайте инженерно-строительная компании, «ЭлектИС» занимается прокладкой подземных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения. Организация занималась:

  • устройством внеплощадочных сетей хозяйственно-бытовых и очищенных ливневых сточных вод при строительстве нового комплекса аэропорта «Большое Савино»;
  • реконструкцией газопровода Чусовой–Березники–Соликамск;
  • электроснабжением комплекса объектов логистического распределительного центра ЗАО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит») и завода по производству оптико-волоконного кабеля ООО «ИНКАБ».

 

properm.ru

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