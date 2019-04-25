Собственник холдинга "Сатурн-Р" купил компанию по прокладке коммуникаций

Выиграй монтажные ножницы
25 апреля 2019, 12:15
Рубрика: Контракты
Метки: ЭЛЕКТИС
Отрасль: Электроэнергетика Строительство
Собственник холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин выкупил ООО «Инженерно-строительная компания «ЭлектИС». Как сообщает «Ъ-Прикамье», бизнесмен стал владельцем 100% долей фирмы 18 апреля. Ранее компания принадлежала Дианике Тенсиной.
Основной вид деятельности компании — производство электромонтажных работ. Чаще всего заказчиком выступало АО «МРСК Урала». В 2017 году выручка ИСК «ЭлектИС» составила 155 млн рублей при чистых убытках на 15,2 млн рублей. По словам самого Репина, он выкупил компанию вынужденно — за долги. При этом отметил, что собирается использовать ИСК «ЭлектИС» в строительных проектах холдинга «Сатурн-Р».
Как сообщается на официальном сайте инженерно-строительная компании, «ЭлектИС» занимается прокладкой подземных коммуникаций методом горизонтального направленного бурения. Организация занималась: