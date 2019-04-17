В "Мособлэнерго" начали подготовку к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов

В АО «Мособлэнерго» началась подготовка к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов. Специалисты компании приступили к выполнению работ по обслуживанию и капитальному ремонту сетей и оборудования. В частности, предстоит отремонтировать 239 км линий электропередачи, оборудование 120 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.



Компанией запланировано привести в порядок внешний вид 335 подстанций, еще 35 предстоит оснастить современными комплексами телемеханики, выполнить техническое обслуживание 5000 устройств релейной защиты и автоматики.



В весенне-летний период «Мособлэнерго» планирует провести расчистку от древесно-кустарниковой растительности 200 Га трасс, расположенных в охранной зоне воздушных линий электропередачи.



В Департаменте оперативно-технологического управления АО «Мособлэнерго» сообщили, что планируемым результатом предстоящего осенне-зимнего периода является повышение надёжности электроснабжения потребителей с уменьшением показателя удельной повреждаемости до 3,1, а также снижение средней длительности времени восстановления электроснабжения в сетях компании до 57 минут.



Основной объем работ по подготовке к осенне-зимнему периоду пройдет в «Мособлэнерго» в период с апреля по октябрь 2019 года. Подготовка началась во всех филиалах компании на территории 59 муниципальных образований Московской области.



Пресс-служба АО «Мособлэнерго»