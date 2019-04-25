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Модернизация

Энергетики филиала "Севкавказэнерго" завершили ремонт ЛЭП, снабжающей электроэнергией жителей Ирафского и Кировского районов

Энергетики филиала Севкавказэнерго завершили ремонт ЛЭП, снабжающей электроэнергией жителей Ирафского и Кировского районов

26 апреля 2019, 16:40
Рубрика: Модернизация
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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Филиал МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» завершил плановый ремонт линии электропередачи ПС «Чикола» - ПС «Змейская». Данная линия эксплуатируется с 1962 года и служит связующим звеном между двумя крупными подстанциями 110 кВ «Чикола» в Ирафском и «Змейская» в Кировском районах. Протяженность высоковольтной линии электропередачи составляет почти 30 км.

В рамках ремонтной программы хозяйственным способом на опорах ЛЭП произведена замена изоляторов: вместо дефектных керамических специалисты филиала МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» смонтировали 80 современных полимерных аналогов. От древесно-кустарниковой растительности расчищена охранная зона линии электропередачи протяженностью порядка 3 км, произведен осмотр всей ЛЭП.

В работах, проводившихся под руководством мастера службы технической эксплуатации и организации ремонтов Тамерлана Кулаева, было задействовано 10 специалистов и 3 единицы техники. Реализация ремпрограммы будет способствовать повышению надежности электроснабжения более 15 тысяч жителей, проживающих в нескольких селах Ирафского и Кировского районов, а также социально-значимых объектов и агропромышленных предприятий.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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