Энергетики филиала "Севкавказэнерго" завершили ремонт ЛЭП, снабжающей электроэнергией жителей Ирафского и Кировского районов

Филиал МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» завершил плановый ремонт линии электропередачи ПС «Чикола» - ПС «Змейская». Данная линия эксплуатируется с 1962 года и служит связующим звеном между двумя крупными подстанциями 110 кВ «Чикола» в Ирафском и «Змейская» в Кировском районах. Протяженность высоковольтной линии электропередачи составляет почти 30 км.

В рамках ремонтной программы хозяйственным способом на опорах ЛЭП произведена замена изоляторов: вместо дефектных керамических специалисты филиала МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» смонтировали 80 современных полимерных аналогов. От древесно-кустарниковой растительности расчищена охранная зона линии электропередачи протяженностью порядка 3 км, произведен осмотр всей ЛЭП.

В работах, проводившихся под руководством мастера службы технической эксплуатации и организации ремонтов Тамерлана Кулаева, было задействовано 10 специалистов и 3 единицы техники. Реализация ремпрограммы будет способствовать повышению надежности электроснабжения более 15 тысяч жителей, проживающих в нескольких селах Ирафского и Кировского районов, а также социально-значимых объектов и агропромышленных предприятий.