Инвестиции РЖД в развитие ОЖД за I квартал составили более 6 млрд рублей

Инвестиции ОАО "РЖД" в развитие Октябрьской железной дороги за первый квартал текущего года составили более шести млрд рублей, следует из сообщения магистрали.

В развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна в границах магистрали за период направлено 1,6 млрд рублей.

Более 1,5 млрд рублей инвестировано в обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте и технологической устойчивости производственного процесса.

Около 1 млрд рублей инвестировано в строительство вторых путей, удлинение станционных путей, развитие железнодорожных узлов и пограничных станций.

ТАСС