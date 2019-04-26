Модернизация сетей ЖКХ с износом более 60% начнется в России с 2020 года

Модернизация коммунальной инфраструктуры со степенью износа более 60% должна начаться в России с 2020 года, следует из перечня решений по итогам совещания у вице-премьера Виталия Мутко, опубликованного в пятницу на сайте правительства.

"Разработать и внести в правительство Российской Федерации проект постановления, <...> предусматривающий внесение изменений в государственную программу <...> "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", включающий подпрограмму реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, износ которых достиг более 60%, начиная с 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подпрограмма должна включать меры по привлечению частных инвестиций в модернизацию инфраструктурных объектов. Поручение о разработке постановления дано Минстрою, Минэнерго, Минфину, Минэкономразвития и Фонду жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), завершить ее необходимо до 21 июня 2019 года. Также Минстрою России и Фонду ЖКХ поручено до 1 июня оценить количество и техническое состояние изношенных коммунальных сетей, рассчитать, какой объем средств требуется на их модернизацию.

Ранее сообщалось, что на модернизацию изношенных сетей ЖКХ Минстрой предлагает выделить дополнительно 366,2 млрд рублей из федерального бюджета в 2020-2024 годах. Ожидается, что это обеспечит замену более 6900 км сетей теплоснабжения, а также более 240,5 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения.

ТАСС