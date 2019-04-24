НИК В5 РНК СИГРЭ приглашает принять участие во II Международной молодёжной научно-технической конференции IEEE "Релейная защита и автоматика"

Национальный исследовательский комитет В5 РНК СИГРЭ приглашает принять участие в II Международной молодёжной научно-технической конференции IEEE «Релейная защита и автоматика», которая пройдёт на базе НИУ «МЭИ» в Москве 24-25 октября 2019 года.

Организаторами конференции являются РНК СИГРЭ, Молодежная секция РНК СИГРЭ, Национальный исследовательский комитет В5 РНК СИГРЭ. Конференция проходит при поддержке НИУ «МЭИ» и IEEE.

Основные темы конференции:

концептуальные вопросы построения и развития систем релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики (РЗА) и систем автоматизации объектов электроэнергетики, учитывающие перспективы инновационного развития электроэнергетики и создания интеллектуальных сетей.

вопросы развития и методы повышения эффективности функционирования системы РЗА.

повышение точности моделирования процессов и характеристик сетевых элементов.

концептуальные вопросы разработки и применения «цифровой подстанции», включая оценку показателей надежности.

вопросы применения и развития технологии векторного измерения параметров электроэнергетического режима для задач мониторинга, управления и защиты (WAMPACS).

Информационное письмо: ссылка.

Подробнее о мероприятии: http://www.cigre.ru/rnk/youth/ieeerpa/