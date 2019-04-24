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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

НИК В5 РНК СИГРЭ приглашает принять участие во II Международной молодёжной научно-технической конференции IEEE "Релейная защита и автоматика"

НИК В5 РНК СИГРЭ приглашает принять участие во II Международной молодёжной научно-технической конференции IEEE Релейная защита и автоматика

26 апреля 2019, 12:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК B5
Отрасль: Электроэнергетика 

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Национальный исследовательский комитет В5 РНК СИГРЭ приглашает принять участие в II Международной молодёжной научно-технической конференции IEEE «Релейная защита и автоматика», которая пройдёт на базе НИУ «МЭИ» в Москве 24-25 октября 2019 года.

Организаторами конференции являются РНК СИГРЭ, Молодежная секция РНК СИГРЭ, Национальный исследовательский комитет В5 РНК СИГРЭ. Конференция проходит при поддержке НИУ «МЭИ» и IEEE.

Основные темы конференции:

  • концептуальные вопросы построения и развития систем релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики (РЗА) и систем автоматизации объектов электроэнергетики, учитывающие перспективы инновационного развития электроэнергетики и создания интеллектуальных сетей.
  • вопросы развития и методы повышения эффективности функционирования системы РЗА.
  • повышение точности моделирования процессов и характеристик сетевых элементов.
  • концептуальные вопросы разработки и применения «цифровой подстанции», включая оценку показателей надежности.
  • вопросы применения и развития технологии векторного измерения параметров электроэнергетического режима для задач мониторинга, управления и защиты (WAMPACS).

Информационное письмо: ссылка.

Подробнее о мероприятии: http://www.cigre.ru/rnk/youth/ieeerpa/

Компания: РНК СИГРЭ

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