НИК В5 РНК СИГРЭ приглашает принять участие во II Международной молодёжной научно-технической конференции IEEE "Релейная защита и автоматика"

Не нужно бояться идти в узкую специализацию
26 апреля 2019, 12:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК B5
Отрасль: Электроэнергетика
Национальный исследовательский комитет В5 РНК СИГРЭ приглашает принять участие в II Международной молодёжной научно-технической конференции IEEE «Релейная защита и автоматика», которая пройдёт на базе НИУ «МЭИ» в Москве 24-25 октября 2019 года.
Организаторами конференции являются РНК СИГРЭ, Молодежная секция РНК СИГРЭ, Национальный исследовательский комитет В5 РНК СИГРЭ. Конференция проходит при поддержке НИУ «МЭИ» и IEEE.
Основные темы конференции:
Информационное письмо: ссылка.
Подробнее о мероприятии: http://www.cigre.ru/rnk/youth/ieeerpa/